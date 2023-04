Calciomercato Roma, Ancelotti lo fa fuori: prezzo fissato e sfida in Serie A

Calciomercato Roma, a poche ore dal ritorno in campo della squadra giallorossa si anticipano diversi scenari intorno alle manovre di Tiago Pinto. Occasione dal Real Madrid

La Roma torna in campo contro la Sampdoria di Dejan Stankovic allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ritroverà in panchina mister José Mourinho dopo il doppio turno di squalifica scontato in campionato. Il tecnico portoghese dovrà reinventarsi la difesa in vista della sfida ai liguri, con Ibanez e Mancini fuori per squalifica oltre a Cristante. Parallelamente al rettangolo di gioco si accendono i riflettori sulle future mosse di Tiago Pinto. Spunta la pista in casa Real Madrid per il general manager giallorosso.

Archiviata l’ultima pausa nazionali della stagione la Serie A riparte dalla ventottesima giornata in calendario. La Roma ospiterà la Sampdoria allo stadio Olimpico, ancora una volta tutto esaurito per la gara dei giallorossi. In classifica la squadra di José Mourinho insegue il Milan di Stefano Pioli, i rossoneri sono al quarto posto ad un punto dalla Roma. Sarà fondamentale ripartire con tre punti per Pellegrini e compagni, la corsa al piazzamento Champions League può decidersi nelle prossime giornate. Ma il Milan, oltre a dare filo da torcere alla squadra giallorossa nella lotta al quarto posto, può essere pronto a duellare con Tiago Pinto anche in sede di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, occasione Mendy dal Real Madrid: sacrificio e sfida al Milan

Un’occasione dal Real Madrid potrebbe aprire la sfida tra Roma e Milan nei prossimi mesi. La squadra spagnola allenata da Carlo Ancelotti sembra intenzionata a cedere il francese Ferland Mendy. Terzino sinistro classe ’95, arrivato al Real nella stagione 2019-20. Fin qui con la maglia dei Blancos ha totalizzato 90 presenze condite da 4 reti.

Il terzino francese potrebbe accendere la sfida tra Roma e Milan in Serie A. Il terzino sinistro potrebbe sbarcare nel campionato italiano, a fronte di un sacrificio da parte di una delle due squadre. La Roma potrebbe perdere Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2024. Il Milan invece potrebbe separarsi da Theo Hernandez, e decidere di virare sul connazionale del Real Madrid. I Blancos vorrebbero incassare circa 30 mln dalla cessione del terzino, con la Roma che spingerebbe per la formula del prestito. Abbordabile l’ingaggio: Mendy guadagnerebbe 5 mln di euro, prezzo agevolato dal decreto crescita in Italia