Feyenoord-Roma, trasferta giallorossa a rischio: c’è un’altra restrizione

Feyenoord-Roma, la trasferta dei giallorossi rimane sotto osservazione dalle autorità olandesi. Spunta una nuova restrizione in vista dell’andata dei quarti

L’urna dell’Europa League ha abbinato la Roma di José Mourinho agli olandesi del Feyenoord, guidati da Arne Slot. I quarti di finale della competizione metteranno in scena il remake della scorsa finale di Conference League, quando a trionfare furono i giallorossi. Ma oltre alle attenzioni del rettangolo da gioco è scattato l’allarme intorno all’ordine pubblico in vista del doppio confronto europeo.

Nella giornata di ieri è arrivata l’attesa decisione del prefetto di Roma sulla trasferta dei tifosi olandesi. Le atuorità italiane hanno deciso di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord, che non potranno accedere allo stadio Olimpico in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League. La gara dell’Olimpico vedrà il settore ospiti chiuso il 20 aprile. Le autorità italiane hanno ascoltato gli appelli del sindaco Gualtieri e non solo, i tifosi olandesi nel 2015 si resero protagonisti di scontri e devastazioni in quel di Piazza di Spagna. Nel frattempo resta alto il livello di attenzione anche intorno alla sfida europea d’andata. Ecco cosa filtra dall’Olanda in vista della gara in programma a Rotterdam il 13 aprile.

Feyenoord-Roma, la decisione dall’Olanda sulla trasferta dei giallorossi

Le autorità olandesi vanno verso l’ok alla trasferta dei tifosi giallorossi, ma spunta la possibile restrizione in vista della sfida del 13 aprile. Per quel che riguarda la sfida d’andata dei quarti di finale infatti, le autorità locali potrebbero scegliere di mettere un tetto al numero di biglietti in vendita per i tifosi della Roma.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il quotidiano Corriere dello Sport, che ha sottolineato come si vada verso il via libera alla trasferta in Olanda per i tifosi giallorossi. Ma il giornale evidenzia come le autorità olandesi possano decidere di contingentare la trasferta del popolo romanista, limitandone la vendita di biglietti. Il tetto massimo di tagliandi acquistabili dovrebbe aggirarsi tra i mille ed i mille e cinquecento per i tifosi della Roma. La prossima settimana sono attese le disposizioni ufficiali delle autorità locali.