Calciomercato Roma, Abraham scaricato: nel mirino c’è la rivelazione della Serie A

La Roma, oltre che acquistare elementi di qualità per Mourinho, in estate dovrà pure vendere. Abraham non attira più la Premier.

La Roma, in estate, proverà a regalare nuovi rinforzi di qualità in grado di rendere la rosa di José Mourinho più competitiva ad alti livelli. Al tempo stesso, per evitare sanzioni da parte della Uefa nell’ambito del settlement agreement, dovrà incamerare circa 55 milioni tramite le operazioni in uscita.

Una cifra che il direttore generale Tiago Pinto vuole raggiungere liberandosi, in primis, dei calciatori finiti fuori dal progetto giallorosso. È il caso di Ante Coric e William Bianda che, al termine della stagione, verranno lasciati liberi di trovarsi una nuova sistemazione. Un doppio addio a parametro zero che consentirà di risparmiare circa 3 milioni. Altri 15, salvo sorprese, arriveranno dal Valencia pronto ad acquistare a titolo definitivo Justin Kluivert, autore di 6 reti e 2 assist in 22 presenze complessive con indosso la maglia dei bianconeri.

La lista degli epurati comprende pure Carles Perez, rilanciatosi al Celta Vigo. I galiziani hanno la facoltà di riscattarlo a 10 milioni ma puntano ad ottenere un corposo sconto visto che l’esterno è in scadenza di contratto. Occhio al Torino con cui, di recente, si è iniziato a parlare di un possibile scambio comprendente Wilfried Singo. Verso l’addio ai colori giallorossi anche Tammy Abraham, andato incontro ieri all’ennesima prestazione deludente della propria stagione.

Roma, Abraham non è più una priorità per lo United

Il problema per Pinto è però rappresentato dal fatto che l’inglese non è più ritenuto una priorità di mercato dalle big della Premier League. Il Manchester United, ad esempio, ha messo nel mirino non soltanto Victor Osimhen ed Harry Kane ma anche Rasmus Hojlund e Randal Kolo Muani.

Il primo si è ambientato subito in Italia, diventando il pezzo più pregiato dell’Atalanta che adesso lo valuta non meno di 50 milioni.Il secondo, invece, ha raggiunto quota 17 reti e 14 assist con indosso la maglia dell’Eintracht Francoforte. I Red Devils, stando a quanto riportato oggi da ‘The Athletic’, valuta questo poker di nomi in vista dell’estate. Per Abraham, a questo punto, restano in corsa l’Aston Villa ed il Newcastle che segue pure Dusan Vlahovic.