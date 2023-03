Calciomercato Roma, flop Vlahovic: bianconeri su Abraham

La Roma, in queste settimane, valuterà la posizione di Abraham seguito da diverse squadre. I bianconeri lo hanno messo nel mirino.

La Roma ha iniziato a riflettere, in vista della prossima sessione del mercato. L’idea del club è quella di prendere elementi di qualità, in grado di rendere più competitiva la rosa a disposizione di José Mourinho. Al tempo stesso, da qui fino al termine della stagione, si valuterà la posizione di molti elementi tra cui Tammy Abraham.

L’inglese, fin qui, ha offerto un rendimento inferiore rispetto alle aspettative iniziali. Per lui appena 7 reti e 6 assist in 36 apparizioni complessive: numeri che, in ogni caso, stanno alimentando l’interesse di varie squadre della Premier League. Di recente si è parlato del Manchester United, che in estate proverà a regalare ad Erik Ten Hag una punta di livello mondiale. Abraham, in tal senso, piace molto ma non rappresenta una priorità per i Red Devils, intenzionati a fare tutto il possibile per ingaggiare Harry Kane.

Il Chelsea, dal canto suo, avrebbe la possibilità di far scattare il diritto di recompra versando nelle casse giallorosse 75 milioni. Una cifra non banale, su cui i Blues stanno al momento ragionando. Il valore dell’attaccante non si discute e Abraham conosce bene l’ambiente tuttavia la società presieduta da Todd Boehly, in queste settimane, non ha intensificato i contatti battendo diverse piste alternative.

Roma, il Newcastle piomba su Abraham

Alla lista dei pretendenti si è aggiunto il Newcastle che, in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, avrà nuove risorse da destinare ai colpi in entrata. I ‘Magpies’, come confermato dal giornalista Ben Jacobs, lo seguono con attenzione e non è da escludere che provino a fare un tentativo più avanti.

“Callum Wilson non ha molte stagioni davanti a sé” ha affermato, nel corso della trasmissione ‘Nufc Matters’. Da qui la rivelazione: “È nei loro radar e Abraham sarebbe abbastanza aperto all’idea di tornare a giocare in Premier League”. Ora resta da vedere come si comporteranno effettivamente i bianconeri, sulle tracce pure di Dusan Vlahovic in crisi alla Juventus. Il direttore generale della Roma Tiago Pinto, nel frattempo, resta in attesa. Per pensare al futuro, in ogni caso, c’è tempo. Adesso la priorità consisterà nel centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.