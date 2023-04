Calciomercato Roma, doppio rinnovo e un sacrificio: ha fatto fuori Pellegrini

Calciomercato Roma, doppio rinnovo da fare subito. E se per forza si deve sacrificare qualcuno il prescelto è Pellegrini

Se un segnale è arrivato ieri a Pinto, e riguarda Wijnaldum, uno che deve per forza di cose rimanere alla Roma anche la prossima stagione, un altro segnale, da un poco di tempo, è arrivato anche da Smalling. Il difensore inglese, anche lui in scadenza, ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Deve capire cosa fare. Anche se, più di una volta, ha spiegato che a Roma sta bene.

Rimane difficile, comunque, al momento, decifrare quelle che possono essere le decisioni per i due. Se per il centrocampista Pinto deve trovare un accordo con il Psg, Smalling invece è padrone del proprio destino. Vedremo, più avanti, quello che passerà nella testa di quest’ultimo ma anche lui sarebbe sicuramente da trattenere.

Calciomercato Roma, la sentenza di Pruzzo

Come ogni mattina, Pruzzo, ex bomber giallorosso, ha commentato su Radio Radio durante Mattino Sport&News le vicende della squadra di Mourinho. Andando dritto al sodo e sottolineando quelle che dovrebbero essere le decisioni della Roma per la prossima stagione. Un pensiero che, nella prima parte, è sicuramente condiviso da tutti. Un poco meno, invece, nella seconda.

“La Roma rinnovi subito Smalling e Wijnaldum – ha detto Pruzzo – perché sono fondamentali per la difesa e per il centrocampo. Se si deve per forza sacrificare qualcuno penso a Pellegrini” ha sentenziato. Ieri, il capitano, qualche segnale di crescita l’ha mostrato ma la sua stagione, anche a detta sua, fino ad ora è stata sicuramente deludente e al di sotto delle aspettative. Ma da qui a pensare ad un addio, onestamente, ce ne passa. Come possibile sacrificio invece si è parlato di Ibanez ma anche di Abraham e anche i tifosi, ieri, hanno virato proprio sull’attaccante che non riesce, così come successo la scorsa stagione, ad essere decisivo.