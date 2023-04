Mourinho tra passato e futuro, Moratti si sbilancia: “Lo vedo bene lì”

Futuro Mourinho, c’è l’annuncio del presidente che ha avuto alle sue dipendenze lo Special One. “Spero succeda questo…”

Il futuro di Mourinho non è chiaro. Anche perché ieri sera lo Special One in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Sampdoria è stato abbastanza schietto e diretto. Il calcio è calcio, e allora anche quei contratti che sembrano blindati potrebbero prendere una piega diversa. Qualcosa di inimmaginabile.

Il portoghese è tornato su quella prima pagina del Corriere dello Sport che spiegava come lui avrebbe già deciso di rimanere alla Roma. “Ma io del mio futuro non parlo con nessuno” ha sottolineato Mourinho. Certo, tutti lo vorrebbero vedere ancora il prossimo anno sulla panchina della Roma. Anche chi con la società giallorossa non centra nulla. A parlare questa mattina ci ha pensato infatti l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti.

Futuro Mourinho, le parole di Moratti

A Rai Radio 1 ha parlato appunto l’ex patron dei nerazzurri che ha avuto Mou alle proprie dipendenze: “Spero resti alla Roma, lo vedo bene lì. Mi auguro che rimanga” ha confermato. E questo se lo augurano tutti i tifosi giallorossi che dopo tempo immemore, con lo Special One in panchina, l’anno scorso hanno visto la Roma tornare a vincere in Europa.

Poi, Moratti, ha anche parlato dell’addio di Mou ai nerazzurri: “Ognuno dei due aveva fatto una tattica cattiva nei confronti dell’altro, non è così. Si sperava di vincere, poi non so cosa sia successo e gli è piaciuto andare via. Nessuno dei due ce l’aveva con l’altro”. Questo comunque, com’è ovvio, è un discorso che alla Roma interessa poco. Quello che realmente interessa è che lo Special rimanga anche l’anno prossimo, a scadenza di contratto, e magari chissà, anche rinnovarlo per rimanere a lungo sulla panchina giallorossa. Un progetto a lungo termine, un progetto che potrebbe portare successi. L’obiettivo dello Special, come sappiamo, è quello di vincere sempre. E ha dimostrato anche nella Capitale, al primo colpo, di saperlo fare. Lui è il numero 1 sotto questo aspetto.