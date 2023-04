Roma e arbitri, incontro con Pinto: “Quello che è successo è grave”

L’allenatore e l’arbitro sono stati protagonisti di un diverbio nella partita con la Cremonese, che ha portato il portoghese alla squalifica

Sembra continuare e non fermarsi il caso Mourinho-Serra, con il portoghese che è stato protagonista con l’arbitro nella partita con la Cremonese di un diverbio. Un mese fa è andata in scena la partita tra giallorossi e grigiorossi, con questi che sono riusciti a vincere. A far discutere della gara non è stata la prestazione di Pellegrini e compagni, ma quello che è successo a bordocampo tra l’allenatore della Roma e il quarto uomo.

Il tecnico portoghese ha perso le staffe dopo che il quarto uomo gli ha risposto male. Serra, infatti, ha pronunciato delle parole che non sono piaciute all’allenatore di Setubal, che ha cercato di farsi giustizia da solo andando a discutere. A placare gli animi, per modo di dire, ci ha pensato l’arbitro, che ha espulso José. Oltre al danno la beffa, poi, perché dopo essere stato costretto a lasciare il terreno di gioco, Mourinho è stato squalificato per due giornate.

Proprio la partita con la Sampdoria è stata quella del ritorno per l’allenatore della Roma, che è stato costretto a saltare Sassuolo e Lazio. L’episodio non era piaciuto alla società, che ha deciso di non tentare il ricorso lasciando in piedi la decisione del Gudice Sportivo.

Roma, Rocchi incontra Pinto all’Olimpico

Proprio questo avvenimento aveva lasciato qualche strascico dopo la sentenza, con l’assenza di Mourinho che è coincisa con due sconfitte che hanno influenzato non poco il cammino della Roma in campionato. Per testare gli umori della società si è fatto avanti Gianluca Rocchi, designatore arbitrale.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella pancia dell’Olimpico prima della partita con la Sampdoria, l’ex fischietto di Serie A ha incontrato Tiago Pinto e Maurizio Lombardo proprio per tastare la situazione. La Roma ha affermato di non aver gradito l’episodio, ma in generale si è detta soddisfatta degli atteggiamenti degli arbitri durante le partite. Dal canto suo Rocchi, che ha cercato di giustificare Serra, ha detto che la panchina di Mourinho dovrebbe essere più tranquilla durante le gare.