Roma, Mourinho show: la scenetta fa il giro del mondo – VIDEO

La Roma sorride dopo la vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria. Diventa virale il confronto tra Mourinho e Solbakken.

Altri tre punti utili per alimentare le speranze di conquistare un piazzamento in zona Champions e tranquillizzare José Mourinho. La Roma sorride, dopo la vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria: un successo che consente ai giallorossi di agganciare l’Inter al quarto posto e mettere nel mirino il Milan terzo a -1.

I capitolini si sono imposti grazie alle reti di Georginio Wijnaldum, Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy. Il primo, in particolare, ha approfittato dell’assist fornito da Nemanja Matic per trafiggere Nicola Ravaglia e mettere così a segno la sua seconda rete da quando si è trasferito nella capitale. L’argentino, invece, ha concretizzato un rigore conquistato dallo stesso olandese mentre l’esterno ha chiuso i conti con un piatto destro a giro.

Un 3-0 netto, senza appello, che consente alla squadra di guardare con ottimismo alle prossime partite in programma. Il risultato, in realtà, poteva essere ancora più largo alla luce delle tante occasioni create nell’arco dei 90 minuti e delle parate del portiere doriano ma il risultato soddisfa comunque il mister originario di Setubal. Il quale, nella ripresa, è stato protagonista insieme ad Ola Solbakken di un teatrino non sfuggito ai vari utenti di Twitter.

Roma, il teatrino tra Mourinho e Solbakken

È il 57esimo e la Roma non riesce a bucare la retroguardia blucerchiata. Il mister originario di Setubal pensa quindi ad un cambio per rendere più imprevedibile la manovra e richiama il norvegese per fornirgli le ultime indicazioni prima del suo ingresso in campo.

Proprio in quei secondi arriva però la rete di Wijnaldum che, di fatto, fa cambiare idea a Mourinho e costringe l’attaccante ex Bodo/Glimt a tornare in panchina in attesa di un nuovo cenno da parte del proprio tecnico. Il cambio, in seguito, arriva ma soltanto all’80esimo al posto di Lorenzo Pellegrini e a giochi praticamente già chiusi. La scena ed il confronto tra Mou e Solbakken, intanto, è diventata virale soprattutto per l’espressione che il lusitano rivolge al proprio calciatore. Della serie “abbi pazienza”. Tutto è bene quel che finisce bene. Solbakken avrà spazio più avanti per tornare sotto i riflettori.