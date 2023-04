Calciomercato Roma: l’annuncio che scuote: “Non so cosa succederà”

Calciomercato Roma, alla fine del match contro la Sampdoria c’è l’annuncio che scuote. “Non so che cosa succederà

E non solo ha detto che finalmente, dopo un periodo così, adesso si sente bene. Ma ha parlato soprattutto di quello che potrebbe essere il suo futuro che, ricordiamo, è anche legato a quelle che saranno le decisioni del Psg. La Roma dovrà tornare un accordo con i parigini per un affare che si potrebbe chiudere per 8 milioni di euro. Queste, comunque, sono state le parole del centrocampista ai microfoni di Dazn.

Calciomercato Roma, le parole di Wijnaldum

“Il mio futuro non dipende dalla Champions League. L’ho dimostrato scegliendo questo club. Mourinho mi ha dimostrato il suo interesse e sono voluto volentieri. Ho scelto in base alle sensazioni che avevo in quel momento”. Fin qui tutto bene. Poi un’altra dichiarazione che, vista la prestazione di questa sera, non lascia dormire sonni tranquilli.

“Detto questo – ha sottolineato ancora il centrocampista olandese – non sappiamo quello che succederà in estate, visto che ci sono altre parti in ballo. Quello che posso dire è che qui mi sento molto felice”. Ma, oltre la felicità, sappiamo benissimo che il calcio adesso è soprattutto business e servono vari incastri affinché tutte le operazioni possano andare per il verso giusto. Insomma, su Gini si deciderà più avanti. E forse con molta più calma. E forse dovrà decidere il Psg. Bene, tra i tanti forse che sono venuti fuori questa sera c’è una certezza: finalmente il giocatore è tornato e potrà essere sicuramente d’aiuto in questa parte finale della stagione.