Assalto Barcellona e clausola Dybala, spunta la nuova data

L’attaccante della Roma è finito nel mirino del club blaugrana che sta cercando di alzare il livello della rosa dopo le recenti flessioni

Il talento di Paulo Dybala non è mai stato messo in discussione. Al di là di alcuni anni con la Juventus, in cui non è riuscito a rendere a causa degli infortuni e delle dinamiche di squadra, la Joya ha sempre inciso in Serie A con le sue qualità. L’argentino, infatti, è uno dei giocatori più forti del campionato italiano e averlo nella Roma è di sicuro un vantaggio. Il numero 21, infatti, è il giocatore più incisivo per i giallorossi, che possono godersi i suoi 10 gol in campionato.

Per la settima volta in 10 anni, Paulo è andato in doppia cifra, dimostrando come la Serie A sia più che adatta alle sue caratteristiche. Nonostante non sia una prima punta, l’ex bianconero riesce comunque a incidere negli ultimi 30 metri di campo, ma non solo. Le sue doti balistiche e la sua visione di gioco sono molto utili anche in fase di possesso, spesso lo si vede scendere dopo la metà campo per prendere palla.

Tutto lavoro che non passa inosservato, infatti nei giorni scorsi anche il Real Madrid ha messo gli occhi sull’argentino. Ovviamente, ai Blancos fa gola la clausola rescissoria per l’estero di appena 12 milioni. Una cifra irrisoria che permetterebbe al giocatore di lasciare la Roma nella prossima finestra di calciomercato per andare all’estero.

Calciomercato Roma, c’è la data per eliminare la clausola

In caso un club della Serie A decidesse di prenderlo, invece, dovrebbe sborsare solo 20 milioni. Visto che questo scenario sarebbe uno dei peggiori per la Roma, Tiago Pinto sta lavorando per cercare di eliminare queste clausole sul futuro della Joya, che non la smette mai di stupire.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Sulle tracce del giocatore non c’è solo il Real Madrid, ma anche il Barcellona, che avrebbe intenzione di prenderlo. Il possibile ritorno di Messi, però, chiuderebbe le porte a Dybala, il cui agente è a Roma in questi giorni. Jorge Antun resterà nella Capitale fino al 20 aprile, giorno della gara di ritorno contro il Feyenoord. Spunta così la data per rimuovere la clausola sul futuro, con il contratto che passerebbe da 3.5 milioni a 6 a stagione.