Calciomercato Roma, presidente tradito: se ne va gratis

Calciomercato Roma, decisione presa e comunicazione in arrivo. Lascia il club a zero, resta da avvisare l’ex Milan.

La prossima estate, come sovente evidenziato, potrebbe generare non poche novità, in casa Roma e non solo. Sulla sponda giallorossa c’è la consapevolezza di dover cercare di intervenire ai fini di perfezionare una squadra apparsa labile in determinate regioni di campo e, più in generale, non sempre all’altezza di poter garantire all’esigente Mourinho la possibilità di ricorrere a cambi e turnazioni nei momenti più intensi della stagione.

Al di là delle considerazioni sulle situazioni contrattuali e il rendimento tecnico e fisico dei singoli, molte valutazioni andranno condotte anche al fine di assicurare un corroboramento delle risorse giallorosse, in attesa di comprendere se quest’ultime continueranno ad essere sfruttate da Mourinho oppure no. Il futuro del mister della Roma è infatti una delle questioni più vivide e calde del momento, seppur con la consapevolezza di non poter rappresentare, come sembrerebbe essere avvenuto, una vicenda polarizzante, soprattutto ai fini di una concentrazione sul presente che non deve essere in alcun modo lenita.

Calciomercato Roma, niente rinnovo per Grimaldo: ha deciso

Come sovente accaduto anche in passato, determinate vicende di mercato si intrecceranno anche con la volontà e la capacità di Tiago Pinto di saper cogliere e fiutare i giusti affari. Lo abbiamo visto già quest’estate con Dybala e Wijnaldum, ambedue in grado di corroborare in modo economico (almeno in termini di esborsi immediati) la rosa di Mourinho.

In proporzioni diverse, lo stesso ingaggio di Solbakken ha rappresentato uno scenario individuato da Pinto, più che per motivi unicamente sportivi, anche per portare a Roma un elemento che, da un punto di vista freddamente societario, avrebbe potuto rappresentare una sicura plusvalenza in futuro. Più in generale, abbiamo assistito in questi anni alla diffusa tendenza nell’ingaggiare profili a condizioni vantaggiose o gratuitamente.

Anche Matic si annovera in questa lista e, stando a quanto emerso nelle ultime ore, un altro importante scenario potrebbe convergere verso questa direzione. Come raccontatovi in esclusiva qualche tempo fa, la Roma monitora, tra le varie, anche la posizione di Alexis Grimaldo del Benfica, alla luce delle valutazioni da fare su Spinazzola da un punto di vista contrattuale, oltre che di rendimento fisico del 37.

Il terzino sinistro portoghese, finito anche nel mirino della Juventus, avrebbe ponderato, secondo Pedro Sepulveda, una posizione ben precisa. Ha infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Benfica, lasciando il club a zero quest’estate, quando il proprio legame con le Aquile si esaurirà. Il presidente Rui Costa deve ancora essere informato.