Feyenoord-Roma, trasferta giallorossa vietata: la decisione dall’Olanda

L’urna di Nyon ha accoppiato la Roma al Feyenoord in occasione dei quarti di finale di Europa League. Le due squadre si sono affrontate nella finale della Conference League dello scorso anno, vinta dai giallorossi a Tirana. Parallelamente alle attenzioni del rettangolo da gioco, con gli olandesi lanciati al primo posto in Eredivisie, è scattato l’allarme intorno all’ordine pubblico. Nei giorni scorsi la decisione delle autorità italiane, che hanno vietato la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi in occasione della gara dello stadio Olimpico. Ecco quanto rimbalza dall’Olanda, sembra solo questione di tempo verso lo stop ufficiale alla trasferta giallorossa.

Feyenoord-Roma, verso lo stop alla trasferta giallorossa: attesa per la decisione ufficiale

La trasferta romanista è a forte dubbio secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport. Le autorità olandesi vanno verso lo stop definitivo nei confronti dei tifosi giallorossi, sul modello di quanto deciso dalla prefettura di Roma nei giorni scorsi intorno alla gara di ritorno dello stadio Olimpico. Il quotidiano sportivo evidenzia come la rivalità tra i tifosi allarmi in vista della sfida d’andata dei quarti di finale e non solo. Il rischio sarebbe rappresentato anche dalla tensione accumulata dai tifosi olandesi in vista della trasferta vietata all’Olimpico, inoltre non si vorrebbe concedere vantaggi alla squadra giallorossa in termini di apporto di tifo. Sono ore cruciali verso la decisione finale.