Giudice Sportivo, squalifica post derby e non solo: Mourinho protagonista

Giudice Sportivo, squalifica post derby e Roma sanzionata dopo la sfida contro la Sampdoria: il protagonista assoluto è José Mourinho

Fari accesi sulle decisioni del Giudice Sportivo che coinvolgono le curve di Roma e Lazio. Dopo la ventottesima giornata di campionato ecco le sanzioni che la giustizia sportiva riserva ai due settori più accesi dello stadio Olimpico. La FIGC ha emesso il documento ufficiale inerente le decisioni del Giudice Sportivo, protagonista anche José Mourinho nelle scelte riguardanti la Curva Sud della Roma.

La giornata numero 28 di Serie A ha visto il ritorno in panchina di José Mourinho in casa Roma. Il tecnico portoghese era stato assente nelle ultime due gare di campionato della squadra giallorossa, per il litigio a bordocampo con Marco Serra, avvenuto in casa della Cremonese. Lo Special One ha saltato per squalifica le sfide contro Sassuolo e Lazio, dove sono arrivate due sconfitte consecutive per la Roma. Domenica pomeriggio José Mourinho ha ritrovato il suo posto in panchina e con esso i tre punti contro la Sampdoria. Nella ripresa della sfida dell’Olimpico c’erano stati cori da parte della Curva Sud contro l’allenatore della squadra ligure, Dejan Stankovic.

Giudice Sportivo, sanzioni post derby alla curva Nord: multa alla Curva Sud per i cori contro Stankovic

Il Giudice Sportivo è intervenuto anche sui cori lanciati dalla curva Nord della Lazio in occasione del derby contro la Roma. Il settore del tifo biancoceleste è stato chiuso, con sospensiva di un anno, per “cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa.” Ecco invece la sanzione nei confronti della curva romanista.

Il Giudice Sportivo ha comminato una multa da 8 mila euro alla Roma. Nelle motivazioni ufficiali si legge:”Per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all’8′ del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuta perché il coro, dopo l’intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto.” José Mourinho aveva invitato allo stop i propri tifosi, intervento che ha evitato una sanzione peggiore nei confronti del settore più caldo del tifo romanista.