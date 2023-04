Maldini Ko, sorpasso Roma: è successo davvero

Paolo Maldini viene sorpassato dalla Roma. Il direttore dell’area tecnica del Milan finisce indietro in classifica, bruciato dal Simbolo giallorosso.

Archiviata l’ultima sosta della stagione la Serie A ha chiuso ieri la ventottesima giornata in programma. Il Milan ha rubato la scena nell’ultimo turno di campionato, con la roboante vittoria per 4-0 maturata in casa del Napoli. La Roma di José Mourinho resta in scia dei rossoneri in classifica, la vittoria interna contro la Sampdoria mantiene i giallorossi agganciati al quarto posto in compagnia dell’Inter. Parallelamente al campo c’è il curioso dato che vede Paolo Maldini finire bruciato dalla concorrenza della Roma, e che concorrenza…

Il Milan si gode il successo strappato in casa del Napoli nell’anticipo dello stadio Maradona. Le due squadre torneranno ad affrontarsi nei quarti di finale di Champions League ed i rossoneri hanno lanciato un segnale chiaro alla squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è stato anche protagonista di un battibecco con Paolo Maldini, ex capitano ed oggi direttore dell’area tecnica del Milan. I rossoneri a fine mese saranno ospiti della Roma allo stadio Olimpico. In quello che potrebbe essere un vero e proprio scontro diretto per la lotta al quarto posto in Serie A. Nel frattempo c’è una speciale classifica che vede la Roma superare proprio Maldini.

ChatGPT elabora la classifica dei migliori calciatori del secolo: Totti brucia Maldini

Sgomberiamo il campo da dubbi: non parliamo di calciomercato ma di una speciale classifica elaborata da ChatGPT. L’Intelligenza artificiale ha stilato la graduatoria dei migliori dieci calciatori del 21esimo secolo. Paolo Maldini occupa l’ultima posizione nella Top Ten, avanti a lui è presente Francesco Totti.

L’ex numero 10, Capitano e Bandiera della Roma è stato inserito al nono posto nella classifica dei dieci migliori calciatori del secolo scorso. Francesco Totti è il primo tra gli italiani nella top ten, precedendo di una posizione proprio Maldini. Le prime due posizioni sono occupate da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, con il portoghese secondo. Terza posizione per Andres Iniesta, seguono Xavi e Neymar. Il brasiliano è stato inserito prima di Zidane, Ronaldinho e Kakà.