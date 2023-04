Tegola e allarme ricaduta per il big: anche la Roma a rischio

Serie A, nuova tegola e rischio ricaduta dopo la lesione per il titolarissimo. Il big potrebbe saltare anche lo scontro diretto contro la Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti

Archiviata l’ultima sosta Nazionali della stagione la Serie A ha riaperto il palcoscenico con la ventottesima giornata in calendario. La Roma ha superato l’ostacolo Sampdoria con un rotondo 3-0. La squadra giallorossa è tornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, accendendo la lotta al piazzamento in Champions League in classifica. La Roma ora ha agganciato l’Inter a 50 punti, a meno uno dal Milan terzo e con due lunghezze di vantaggio sull’Atalanta di Gasperini.

La squadra allenata da José Mourinho, tornato in panchina dopo due turni di squalifica, parte col piede giusto nel mese di aprile. La Roma ha liquidato la pratica Sampdoria con tre reti di scarto, i giallorossi hanno trovato il bandolo della matassa nella ripresa e riconquistato tre punti importanti. Da qui a fine mese altre sei gare attendono la Roma, decisive in vista del bilancio stagionale del secondo anno a guida Mourinho. Tra Europa League e corsa al quarto posto i giallorossi si giocheranno quasi tutto nelle prossime gare, le ultime due sfide di aprile in Serie A saranno due scontri diretti per la lotta al piazzamento in Champions League.

Roma-Atalanta, Gasperini alle prese con lo stop di Koopmeiners: le ultime sull’olandese

In agenda spiccano le ultime due gare del mese per i giallorossi. Dopo il ritorno casalingo dei quarti di finale europei contro il Feyenoord, la Roma sarà attesa dalle sfide con Atalanta e Milan. In casa bergamasca tante attenzioni sono rivolte attorno alle condizioni del centrocampista olandese, Teun Koopmeiners.

Il centrocampista dell’Atalanta non è stato convocato nell’ultima sfida della squadra allenata da Gasperini. Gli orobici hanno superato in trasferta la Cremonese ed il tecnico ora segue con apprensione le condizioni del proprio titolarissimo. Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista potrebbe saltare altre due gare, contro Bologna e Fiorentina. Il numero 7 bergamasco potrebbe aver subito una ricaduta dopo la lesione muscolare accusata ad inizio marzo. La sua presenza rimane in dubbio in vista di Atalanta-Roma, in programma il 24 aprile.