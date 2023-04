Roma, la crisi è senza fine: salta il top player

La Roma tornerà al lavoro oggi per preparare la prossima gara in campionato contro il Torino. Un top player rischia di finire in panchina.

La vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria è già alle spalle. I giallorossi, infatti, torneranno ad allenarsi oggi al fine di preparare al meglio i prossimi impegni in programma. Il calendario, sabato alle ore 18.30, propone la trasferta sul campo del Torino reduce dal pareggio ottenuto ieri con il Sassuolo.

Un avversario ostico, attualmente decimo in classifica, che si presenterà in campo con l’obiettivo di fare bottino pieno e avvicinarsi ad un piazzamento in zona Europa. I capitolini, dal canto loro, hanno raggiunto l’Inter al quarto posto e puntano a sorpassare il Milan terzo distante appena un punto. José Mourinho, nell’occasione, riavrà a disposizione l’intera rosa (ad eccezione dell’infortunato Rick Karsdorp) e potrà quindi schierare la formazione ritenuta migliore.

Nell’ultimo turno di campionato l’inedita difesa a 4 ha funzionato ma il mister originario di Setubal non sembra intenzionato a riproporla. L’idea al vaglio è quella di tornare alla consueta retroguardia composta da Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibanez. In mezzo al campo confermati Nemanja Matic e Georginio Wijnaldum, a cui si aggiungerà il rientrante Bryan Cristante. Paulo Dybala è intoccabile: in panchina, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, finirà uno tra Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini.

Roma, panchina per un top

Due elementi da tempo in crisi. L’attaccante, fin qui, ha totalizzato 7 reti e 6 assist in 39 apparizioni complessive: un bottino deludente, specie se confrontato a quello della scorsa stagione (27 e 5), che ha inevitabilmente alimentato le voci relative ad una possibile separazione in estate.

La Roma ha bisogno di incamerare 55 milioni dalle cessioni e l’inglese, al momento, risulta tra i cedibili. Il problema, per il club, è che soltanto l’Aston Villa ed il Newcastle hanno lanciato segnali di interesse concreto nei confronti dell’ex Chelsea facendo però sapere di ritenere eccessiva la valutazione del direttore generale Tiago Pinto. Il capitano, invece, è fermo alla rete realizzata il 4 gennaio. Da quel momento in poi, anche a causa di continui problemi fisici, è riuscito a fornire alla causa soltanto un assist. Mourinho, per aumentare le chance di conquistare il pass per la prossima edizione della Champions, dovrà cercare di recuperarli. Servirà anche il loro apporto per centrare l’obiettivo.