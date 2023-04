Perquisizioni della Finanza per Lazio e Roma: cosa sta succedendo

Le forze dell’ordine hanno effettuato delle perquisizioni e dei sequestri probatori in casa della Roma e di altre due società

Nei mesi scorsi la Juventus ha scatenato un terremoto nel calcio italiano con il caso plusvalenze che ha letteralmente travolto i bianconeri. Questi sono finiti al centro dell’inchiesta Prisma, che ha cercato di fare luce su alcuni movimenti sospetti del club piemontese nelle scorse annate. Questo ha portato a una penalizzazione in campionato, che ha visto il bottino della squadra ridursi di ben 15 punti.

Oltre a questo, molti ex dirigenti bianconeri sono stati deferiti, con il Consiglio di Amministrazione che si è dimesso in blocco ancora prima dell’inizio delle indagini. Un terremoto che si è allargato a macchia d’olio, con alcune squadre che hanno rischiato di rimanere coinvolte all’interno della stessa indagine. La Giustizia ha poi deciso di non condannare gli altri club e addossare la colpa alla Juve, che aspetta di sapere il suo destino anche con l’indagine che riguarda la manovra stipendi.

Ora un nuovo filone di indagini sembra pronto ad essere aperto, con i movimenti di alcuni giocatori che sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. Cominciano a tremare, infatti, anche le altre squadre di Serie A, con le Procure che si stanno muovendo per fare chiarezza su tutto il massimo livello del calcio italiano.

Roma, indaga la Procura di Tivoli

Dopo la Juventus, che ha scatenato un vero e proprio terremoto in Serie A, ora tocca alle squadre della Capitale. Roma e Lazio, infatti, sono finite al centro di un’indagine della Guardia di Finanza, che ha deciso di effettuare delle perquisizioni e dei sequestri probatori.

Secondo quanto comunicato dalla Procura di Roma, la squadra giallorossa è finita al centro di un’indagine sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di taluni calciatori. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza della Capitale hanno effettuato delle perquisizioni e conseguenti sequestri probatori per fare luce sulle operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. Per ora vale la presunzione di non colpevolezza, vista l’assenza di prove. La stessa indagine è stata portata avanti dalla Procura di Tivoli su Lazio e Salernitana.