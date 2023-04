Vogliono dare a Mourinho l’ingaggio più alto della storia: risposta immediata

La Roma spera di avere ancora Mourinho in panchina nella prossima stagione. Per il tecnico, però, sono pronte due super offerte.

La Roma è serena. La vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria, infatti, ha consentito ai capitolini di raggiungere l’Inter al quarto posto e mettere nel mirino il Milan terzo a -1. Al tempo stesso, José Mourinho ha tranquillizzato l’ambiente, spiegando di essere disposto ad allungare la propria esperienza in città.

Nelle scorse settimane, a causa della sua inquietudine e dei silenzi della proprietà, si era parlato di un possibile divorzio al termine della stagione. Così invece, a meno di clamorose sorprese, non sarà. Il mister originario di Setubal ritiene che il progetto giallorosso abbia ancora ampi margini di crescita ed intende dare continuità al piano di sviluppo della società. L’ufficialità, in ogni caso, arriverà soltanto al termine dell’atteso confronto con i Friedkin.

Faccia a faccia fondamentale, visto che consentirà di elaborare anche la strategia da attuare nella sessione estiva del mercato. Il lusitano, dal canto suo, vorrebbe calciatori d’esperienza in grado di rendere il gruppo a sua disposizione maggiormente qualitativo. Diversi i profili seguiti, tra cui Roberto Firmino che ha già fatto sapere al Liverpool di non essere interessato al rinnovo. Gli imprenditori statunitensi proveranno ad accontentarlo, rispettando però i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. Al momento, si può quindi dire che Mou rispetterà il contratto valevole fino al 2024.

Roma, offerta choc per Mourinho

Qualcuno, però, sta provando a fargli cambiare idea. Si tratta dell’Al Hilal Riyadh, che nelle scorse ore ha messo sul piatto 400 milioni per convincere Lionel Messi. Ecco per Mourinho, come riportato da ‘LaRoma24’, non si arriverebbe a cifre simili ma la proposta resta ugualmente ricca.

Occhio inoltre alla Nazionale saudita, che ha sondato il terreno al fine di verificare la disponibilità del tecnico. Avances che si aggiungono a quella già rifiutata dal portoghese proveniente dal West Ham (triennale da 10 milioni a stagione). Alla finestra rimane pure il Real Madrid, che nei prossimi mesi sarà chiamato a valutare la posizione di Carlo Ancelotti. Corteggiamenti destinati a restare vani. Il matrimonio tra la Roma e Mourinho è destinato ad andare avanti. Adesso toccherà al direttore generale Tiago Pinto soddisfarlo ingaggiando giocatori in grado di rendere davvero competitivo ad alti livelli il gruppo squadra.