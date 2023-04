Calciomercato Roma, bomba da Torino: “Patto segreto”

Calciomercato Roma, c’è il retroscena che scalda la sfida contro il Torino. Ecco quanto è successo con Belotti nei mesi scorsi

Scontro in Serie A. Scontro sul mercato. E retroscena che rendono Torino-Roma del prossimo weekend ancora più incandescente. Oggi vi abbiamo raccontato di come i granata di Cairo e i giallorossi dei Friedkin abbiano in mente di prendere lo stesso difensore.

E poi ci sono le questione relative anche a Singo, in scadenza di contratto, e a Nzola, un attaccante che le due squadre hanno sotto la lente d’ingrandimento, Ma non solo. Secondo TuttoSport questa mattina in edicola c’è un Cairo che non ha preso benissimo nei mesi scorsi la situazione che si è venuta a creare attorno a Belotti. L’attaccante che ha lasciato il Toro da capitano e che Pinto ha preso a parametro zero.

Calciomercato Roma, il retroscena per Belotti

Si sussurra, svela il quotidiano, che il il Gallo abbia lasciato il Torino perché sicuro del fatto che la Roma lo avrebbe ingaggiato. Ed essendo in scadenza di contratto aveva tutte le facoltà di firmare per chi volesse, senza andare incontro a nulla. Certo, al Torino non è piaciuto a quanto pare l’atteggiamento del calciatore che avrebbe rifiutato – e anche queste rimangono delle indiscrezioni – un’offerta da 3 milioni di euro all’anno di ingaggio per tre anni. Una cifra che Cairo non aveva mai investito prima d’ora.

Insomma ci sono state delle incomprensioni che stanno spuntando fuori anche in questi ultimi giorni che precedono il match di Torino che potrebbe essere un crocevia importante per il futuro della Roma. Contro la squadra allenata da Juric ci sono in palio dei punti pesantissimi per la corsa alla prossima Champions League. Una corsa che la truppa di Mourinho sta correndo. E non ci può fermare in nessun modo, perché le squadre che sognano di finire tra le prime quattro sono diverse. Contro i granata, insomma, una partita che precede il primo del doppio impegno contro il Feyenoord in Europa League ci si gioca tanto. E magari potrebbe essere la notte del Gallo che a quanto pare potrebbe anche essere mandato in campo dal primo minuto.