Mourinho assieme a Zidane: la rivoluzione è storica

Più volte protagonisti di intrecci caldissimi in panchina, stavolta Mourinho, Ancelotti e Zidane (ma non solo) vengono riuniti in una nuova squadra della UEFA. L’organismo che guida il calcio in Europa si prepara ad una rivoluzione che può entrare nella storia dello sport. A guidare il cambiamento è l’ex Milan Zvonimir Boban, oggi capo del calcio UEFA, con l’appoggio totale di Ceferin e la collaborazione di Roberto Rossetti, responsabile arbitrale in Europa. Nelle prossime ore sarà attivo l’UEFA Football Board, in lista c’è anche José Mourinho, allenatore della Roma.

Mourinho con Zidane, Ancelotti e non solo: la lista dell’ UEFA football board

Boban ha intenzione di guidare il calcio ad una vera e propria rivoluzione per conto della UEFA. Nasce così questa nuova squadra di esperti, che coinvolge figure di spessore nel mondo del calcio europeo. Oltre al tecnico della Roma sono presenti nella squadra Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, ma non solo.

Nella squadra che sarà guidata da Boban e Rossetti spiccano anche dirigenti ed ex calciatori europei. C’è Paolo Maldini, oggi direttore tecnico del Milan e Fabio Capello per esempio. Presenti anche Luis Figo e Javier Zanetti. L’ex Roma Rudi Voeller anche sarà presente nel Board al pari di Rafa Benitez, Koeman e Southgate. Domani si attende l’annuncio ufficiale da parte dei canali UEFA, con José Mourinho presente nella speciale squadra che avrà il compito di riformare il calcio per conto della UEFA. A riportare la notizia in iTalia è stata la ‘Gazzetta dello Sport’.