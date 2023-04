Sostituto Mourinho, i Friedkin hanno deciso

Resta ancora da decifrare il futuro di José Mourinho in casa giallorossa. Tra l’ipotesi di rinnovo o di addio spunta la lista dei Friedkin per l’eredità del portoghese

La stagione della Roma è entrata nella fase più calda. La squadra giallorossa nel mese di aprile si gioca buona parte del bilancio stagionale, tra corsa al quarto posto ed Europa League. Domani pomeriggio la squadra di José Mourinho scenderà in campo in trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Nel frattempo non si placano le voci intorno al futuro del tecnico portoghese, ecco cosa hanno deciso i Friedkin in caso d’addio allo Special One.

Il futuro di José Mourinho rischia di diventare un vero e proprio tormentone di calciomercato in casa Roma. Il contratto che lega il tecnico portoghese alla società giallorossa è in scadenza nell’estate del 2024. Lo Special One non avrebbe intenzione di separarsi dalla Roma prima della scadenza del contratto, ma attende l’incontro decisivo con la proprietà Friedkin per pianificare al meglio la prossima stagione. Dopo la vittoria interna contro la Sampdoria è stato lo stesso Mourinho a parlare del proprio futuro in casa giallorossa: “Il calcio è calcio, qualche volta i contratti non sono la cosa più importante.” E gli addetti ai lavori continuano a seguire con interesse il futuro dello Special One.

Calciomercato Roma, Mourinho tra rinnovo e addio: la lista dei Friedkin

Tra il corteggiamento dall’Arabia e l’ipotesi di rinnovo contrattuale è ancora da chiarire il futuro di José Mourinho. In attesa delle prossime, decisive, gare della squadra giallorossa si continuano a monitorare le manovre della proprietà Friedkin. Ecco la possibile strategia della famiglia statunitense.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo la famiglia Friedkin non ha alcun dubbio sul proseguire il lavoro con José Mourinho. L’atteso incontro potrebbe aprire anche margini sul possibile rinnovo, ma qualora le distanze fossero troppo ampie gli statunitensi sembrano aver pronta la lista per l’eredità del portoghese. I Friedkin vogliono continuare con un top in panchina ed il quotidiano fa cinque nomi: Antonio Conte, Nagelsmann, Zidane e Pochettino. E spunta anche l’ipotesi ritorno di Luis Enrique.