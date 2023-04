Calciomercato Roma, addio e prezzo fissato: la Bundesliga insidia Pinto

La Roma, per accontentare Mourinho, ha messo nel mirino uno dei talenti più puri del calcio europeo. La corsa, però, si complica.

Il futuro di José Mourinho è tornato ad essere un rebus. Il tecnico, nei giorni scorsi, si era detto disponibile a restare sulla panchina giallorossa così da garantire continuità al progetto. Ora invece, a causa dell’offerta pervenuta dall’Arabia Saudita, il matrimonio non è più così saldo con il club che dovrà agire sul mercato per tranquillizzarlo.

Il mister originario di Setubal è stato molto chiaro: per crescere ancora e rendere la rosa maggiormente competitiva ad alti livelli serviranno investimenti concreti sul mercato. Nel mirino di Tiago Pinto sono quindi finiti diversi top player ed alcuni giovani di belle speranze, con ancora ampi margini di crescita ma ritenuti già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Nella prima categoria, ad esempio, rientra Roberto Firmino che, al termine della stagione, saluterà il Liverpool.

Il suo contratto scade a giugno ed il brasiliano, alla luce del poco spazio ottenuto in questi mesi e della concorrenza di Darwin Nunez, ha fatto sapere di non essere interessato al rinnovo. Un profilo molto apprezzato sia da Mou che dal direttore generale il quale, al tempo stesso, è sulle tracce di uno degli esterni più ambiti nel panorama calcistico europeo. Ovvero Iván Fresneda.

Roma, si complica la pista Fresneda

Il classe 2004, a suon di prestazioni convincenti, si è preso il posto da titolare diventando il principale pezzo pregiato del Valladolid. Gli spagnoli lo vorrebbero tenere ancora ma ormai si sono rassegnati all’idea di cederlo al migliore offerente. Pinto si è iscritto alla corsa ma la pista è tutta in salita.

In pole position, stando a quanto riportato dal sito ‘Maisfutebol’, c’è il Borussia Dortmund che ha avviato i contatti con il suo entourage al fine di convincerlo a proseguire la propria carriera in Bundesliga. Il prezzo è stato fissato a 10 milioni ma il Valladolid conta di incamerare una cifra di molto superiore viste le numerose corteggiatrici (Juventus ed Arsenal comprese). La Roma, in ogni caso, un colpo per potenziare la fascia destra dovrà farlo. Zeki Celik ha deluso del tutto le aspettative mentre Rick Karsdorp, da quando è stato reintegrato, non è riuscito a fornire contributi concreti alla causa. Fresneda rappresenta l’uomo giusto da cui ripartire. E tranquillizzare Mourinho.