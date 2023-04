120 milioni per Mourinho: la partita non è ancora finita

La Roma potrebbe arrivare alla prossima stagione senza José Mourinho, che ha ricevuto una proposta faraonica proprio in questi giorni

“Quello che ieri era vero, dammi retta, non sarà vero domani”. Così cantava Lucio Dalla in una delle sue canzoni più celebri e le parole di uno dei grandi classici del maestro di Bologna potrebbero suonare buone anche per José Mourinho. L’allenatore della Roma, infatti, non è più così sicuro di rimanere nella Capitale, dopo gli sviluppi degli scorsi giorni, che potrebbero cambiare del tutto il suo futuro.

Nonostante nei mesi scorsi ci siano state molte proposte che hanno creato suggestioni, stavolta José ha ricevuto una proposta che ha scatenato veri e propri dubbi nello Special One. Già a fine 2022, alcune squadre si sono mosse per prendere il tecnico di Setubal. Si tratta di Portogallo e Brasile, che hanno cercato di cambiare rotta dopo l’eliminazione dal Mondiale. Dopo le due Nazionali, è toccato al Chelsea, che è ancora sulle tracce di José visto il cattivo rendimento di Graham Potter. Per ora Lampard sembra destinato a diventare il traghettatore, ma José potrebbe prendere il suo posto,

In questi giorni, invece, è arrivata sulla scrivania di Mourinho una proposta più che succulenta, che farebbe tremare le gambe a chiunque. L’Arabia ha proposto a José un biennale da 120 milioni di euro, con diversi benefici. Il primo sarebbe quello di poter scegliere la destinazione. Le opzioni sono tre: la Nazionale, l’Al-Nassr e l’Al-Ahli.

Mourinho in Arabia, riunione con lo staff per decidere

Oltre a questo, c’è la possibilità di diventare l’ambassador del paese nel mondo del calcio, dove sta cercando di entrare non solo a suon di milioni e squadre comprate. In caso lo Special One accetti l’offerta, ha anche la possibilità di rescindere dopo il primo anno, così come prolungare fino al 2026.

Come riporta il Corriere dello Sport, Mourinho ha organizzato una riunione con il suo staff per decidere cosa fare su quella che potrebbe essere l’offerta della vita. La volontà del tecnico sarebbe quella di rimanere nei massimi livelli del calcio, magari anche alla Roma e parte del suo staff è d’accordo. Dall’altra parte, invece, ci sono alcuni che spingono per accettare l’offerta, consapevoli che un treno del genere può passare una volta sola.