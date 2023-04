Mourinho e la spia a Trigoria: controlli a tappeto

Concentrazione massima in casa Roma in vista della delicata sfida di domani sul campo del Torino. La decisione di Mourinho spiazza.

Vigilia di campionato per la Roma che, dopo il successo ottenuto contro la Sampdoria, tornerà in campo domani pomeriggio alle ore 18. L’avversario dei giallorossi, nell’ambito della 29esima giornata della Serie A, sarà il Torino reduce da una sconfitta e da un pareggio.

Un match di fondamentale importanza, sia per Ivan Juric che José Mourinho. Il primo, come da lui stesso spiegato nella conferenza stampa odierna, ha recuperato Yann Karamoh mentre dovrà fare a meno di Ivan Ilic ancora alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Lo schema di riferimento, salvo sorprese, sarà il 3-4-2-1 con Nikola Vlasic e Nemanja Radonic alle spalle dell’unica punta Antonio Sanabria.

I capitolini, dal canto loro, risponderanno con il consueto 3-4-2-1 che prevede il trio difensivo composto da Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibanez a difesa della porta di Rui Patricio. A destra, visto l’infortunio di Rick Karsdorp ed il deludente rendimento di Zeri Celik, si sposterà Nicola Zalewski mentre sulla fascia opposta agirà uno tra Leonardo Spinazzola e Stephan El Shaarawy. In mezzo l’unico certo del posto è Bryan Cristante. L’altra maglia se la contenderanno Georginio Wijnaldum e Nemanja Matic. Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini saranno i trequartisti alle spalle dell’unica punta (Tammy Abraham o Andrea Belotti).

Roma, Mourinho prepara la sfida contro il Torino

La concentrazione a Trigoria è ai massimi livelli. La Roma, grazie al successo sulla Samp, ha agganciato l’Inter al quarto posto alimentando così la speranza di conquistare un piazzamento in zona Champions. L’obiettivo è quindi alla portata ma per centrarlo sarà necessario evitare qualsiasi tipo di scivolone.

Ecco perché Mourinho, in queste ore, non sta lasciando nulla al caso. Addirittura, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha chiesto al preparatore dei portieri Nuno Santos di perlustrare il centro sportivo così da evitare la presenza di qualche spia granata. Una decisione, questa, presa alla luce del fatto che Juric è solito mandare qualche suo 007 agli allenamenti degli avversari. Come detto, Mou vuole curare tutti i dettagli della gara ed evitare di concedere vantaggi al rivale.