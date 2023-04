Probabili formazioni Torino-Roma: “Fuori Smalling e Dybala”

La Roma si prepara alla sfida di campionato contro il Torino. Mourinho ha ricevuto un consiglio riguardante Smalling e Dybala.

La vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria è già alle spalle. La Roma, infatti, da ormai diversi giorni ha cominciato a prepararsi in vista della prossima partita di campionato. Il calendario, nella giornata di domani alle ore 18.30, prevede la trasferta sul campo del Torino.

Un avversario ostico, a secco di vittorie dal 12 marzo (0-2 al Lecce). Da quel momento in poi i granata sono andati incontro ad una sconfitta (Napoli) ed un pareggio (Sassuolo) che ha complicato la rincorsa verso un piazzamento in zona Europa. L’obiettivo, alla luce dei risultati conseguiti dalle altre squadre, è distante ma il Toro non intende darsi per vinto. Il match in questione sarà quindi di fondamentale importanza per Ivan Juric, ma nemmeno José Mourinho può permettersi passi falsi.

Grazie al successo contro i blucerchiati, i capitolini hanno agganciato l’Inter al quarto posto ed ora il mirino è puntato sul Milan terzo distante appena un punto. Il tecnico portoghese intende effettuare il sorpasso il prima possibile ma per riuscire nell’interno dovrà cercare di dare continuità ai risultati positivi ed evitare possibili scivoloni. Giovedì è in programma l’andata dei quarti di Europa League ma Mou, vista l’importanza della posta in palio, non sembra intenzionato a ricorrere al turn-over.

Roma, i consigli di Pruzzo a Mourinho

Diversi i ballottaggi attualmente in corso. A centrocampo, ad esempio, è attivo quello con protagonisti Georginio Wijnaldum e Nemanja Matic. Sulla fascia sinistra, invece, giocherà uno tra Leonardo Spinazzola e Stephan El Shaarawy: due elementi con un futuro tutto da scrivere decisi a mettersi in mostra così da conquistare la conferma in giallorosso.

Nemanja Matic (Lapresse) – Asromalive.it

In avanti, infine, si contendono una maglia Andrea Belotti e Tammy Abraham. Roberto Pruzzo, intervenuto nel corso della trasmissione ‘RadioRadio Mattino Sport&News’, ha suggerito a Mourinho di far rifiatare tre specifici calciatori. “A Torino col Toro Smalling, Matic e Dybala in panca. C’è bisogno di loro al top per Rotterdam contro il Feyenoord in Europa League”. Ora resta da vedere se l’allenatore accoglierà l’invito lanciato dall’ex giallorosso oppure andrà avanti per la propria strada. Entrambe le sfide sono importanti e perderne una metterebbe a rischio un obiettivo stagionale. La Roma, dal canto suo, vuole tutto.