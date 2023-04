Bomba Roma-Juventus: la risposta che spariglia le carte

Calciomercato Roma, decisione e ‘avviso’ anche a Inter e Juventus. Ha già detto no, arriva la sentenza.

I possibili scenari di mercato del prossimo futuro sembrano destinati ad abbracciare una serie di fattori e questioni di varia natura e importanza. Abbiamo visto come la posizione di Mourinho resti una delle questioni più vive e aperte di questa fase. Tale scenario non deve però generare distrazioni o valutazioni a gittata troppo ampia che impediscano di restare concentrati su un presente ad oggi vivissimo e fondamentale per le valutazioni future.

In base ai piazzamenti della corrente stagione e alle valutazioni di mercato in entrata e uscita, sarà possibile comprendere la direzione destinata ad essere seguita dal club giallorosso a partire dal prossimo giugno quando, oltre al walzer di panchine rappresentante una delle questioni più importanti del presente, anche la Roma potrebbe decidere di ponderare importanti decisioni anche ai fini di funzionali ingaggi a costo zero.

Calciomercato Roma, la decisione di Grimaldo: ha detto ‘no’ al Barcellona

In questi anni, come spesso evidenziato, si è assistito ad una sempre più diffusa tendenza nell’ingaggiare giocatori a costo zero, sfruttandone posizioni contrattuali a proprio vantaggio. Gli esempi di Matic o Dybala sono certamente tra i più emblematici e potrebbero rientrare in una lista di approdi da free-agent potenzialmente in grado di crescere a partire dal prossimo calciomercato.

In questi mesi, diversi giocatori in scadenza sono finiti anche nell’ottica della Roma e, tra i vari, abbiamo visto come anche il nome di Grimaldo sia finito tra i papabili rinforzi per la prossima stagione, come raccontatovi in esclusiva. Attualmente in scadenza, è reduce da una più che felice stagione al Benfica che ha generato importanti attenzioni anche nel nostro campionato.

Seguito anche da Inter e Juventus, secondo El Gol Digital, avrebbe deciso di proporsi all’Atletico Madrid per ritrovare Diego Simeone. Scartate, almeno per ora, le avances del Barcellona, rispetto alle quali si è subito posto con una certa diffidenza alla luce della presenza di Jordi Alba che limiterebbe, nelle idee del calciatore, lo spazio per rimettersi nuovamente in gioco nel suo paese natio.