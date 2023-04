Calciomercato Roma, assist magico Pinto: ‘ufficializzano’ l’erede

La Roma, in queste ore, ha ricevuto un assist inatteso relativo al calciomercato. Il direttore sportivo Pinto può affondare il colpo.

José Mourinho è stato chiaro. Per far crescere ancora di più la Roma e renderla davvero competitiva ai livelli più alti serviranno investimenti concreti sul mercato e l’acquisto di elementi di qualità. Il direttore generale Tiago Pinto si è quindi messo all’opera, con l’obiettivo di rivoluzionare la rosa a sua disposizione.

La strategia prevede il potenziamento di ogni reparto, compresa la porta. Rui Patricio, infatti, è legato ai colori giallorossi fino al 2024 e non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. Le parti, al momento, non hanno ancora iniziato a discutere di un possibile rinnovo mentre in campo il portoghese ex Wolverhampton non sempre ha convinto. Il momento della verità, in ogni caso, arriverà a breve con i capitolini che si sono attivati, al fine di individuare un possibile sostituto in caso di divorzio.

La scelta è ricaduta su uno dei migliori portieri del campionato italiano, ovvero Guglielmo Vicario dell’Empoli. Il classe 1996, attualmente ai box a causa di un infortunio al costato rimediato nel match contro il Monza, si sente pronto per mettersi alla prova in un contesto maggiormente competitivo rispetto a quello attuale ed i toscani sono pronti a cederlo al migliore offerente. La base d’asta è stata fissata a 20 milioni ma gli azzurri contento di incamerare una cifra superiore alla luce delle tante squadre interessate.

Roma, Vicario lascerà l’Empoli

Su di lui in particolare, oltre alla Roma, ci sono anche la Juventus (che dovrà valutare la posizione di Wojciech Szczęsny) ed il Napoli che rischia di perdere Alex Meret attratto dall’idea di sbarcare in Premier League. A gennaio, per Vicario, si era fatto avanti il Bayern Monaco salvo poi virare su Yann Sommer.

La corsa è quindi aperta. L’Empoli, dal canto suo, ha provveduto ad individuare in Samuele Perisan l’erede ideale di Vicario. A confermarlo è stato proprio l’allenatore dei toscani Paolo Zanetti. “Se abbiamo puntato su Perisan è perché ci crediamo e pensiamo che col lavoro può diventare un grande portiere. In questo momento abbiamo due ottimi portieri. Bene per il futuro dell’Empoli: se dovesse partire Vicario, abbiamo già il portiere pronto”. Parole e musica per Pinto: l’assalto può scattare.