Calciomercato Roma, effetto domino e addio: c’è la Juventus in pole

La Roma ha messo nel mirino il prossimo rinforzo per Mourinho. La concorrenza per il gioiello, però, aumenta di giorno in giorno.

La stagione è ancora lunga e può portare in doro diversi risultati prestigiosi, visto che la Roma è in corsa sia per un piazzamento in zona Champions che in Europa League. Il club, in ogni caso, ha iniziato a sondare il mercato in vista della sessione estiva del mercato gettando le basi di diverse trattative.

José Mourinho, come noto, è inquieto e per restare sulla panchina giallorossa chiederà di ricevere rinforzi di qualità capaci di rendere la rosa a sua disposizione più competitiva ad alti livelli. Il direttore generale Tiago Pinto cercherà quindi di accontentarlo rispetto, al tempo stesso, tutti i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. Ogni colpo, quindi, andrà studiato nei minimi dettagli e, soprattutto, dovrà essere sostenibile dal punto di vista finanziario. Limitazioni che complicano il lavoro del manager nel cui taccuino sono presenti diversi giocatori.

Il suo obiettivo è quello di potenziare ogni reparto, porta compresa. Rui Patricio, infatti, è legato ai capitolini fino al 2024 e non è ancora chiaro se resterà. Le sue prestazioni non hanno convinto del tutto, inoltre a febbraio del prossimo anno compirà 36 anni. Da qui la necessità di vagliare una serie di possibili sostituti, da prendere in caso di divorzio con l’ex Wolverhampton. Il preferito, in tal senso, è Guglielmo Vicario.

Roma, aumenta la concorrenza per Vicario

L’Empoli, a gennaio, lo ha blindato rispedendo al mittente le avances del Bayern Monaco che ha poi puntato su Yann Sommer. A giugno, invece, lo venderà al migliore offerente. Tradotto: a chi metterà sul piatto gli oltre 20 milioni richiesti.

Una cifra alla portata della Roma tuttavia prenderlo non si preannuncia affatto semplice, alla luce della folta concorrenza. Anche la Juventus, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, lo ha messo nel mirino ed è intenzionata a piazzarsi in pole position. I bianconeri, in corsa pure per l’altro gioiello toscano ovvero Tommaso Baldanzi, sono soddisfatti del rendimento offerto da Wojciech Szczęsny ma il polacco andrà in scadenza tra un anno e mezzo e fin qui le parti non hanno mai discusso di un eventuale prolungamento. Il Tottenham ha cominciato a muoversi, e così la Vecchia Signora sta studiando l’operazione Vicario che consentirebbe di abbassare il monte-ingaggi e mantenere comunque alta la competitività. Pinto è chiamato ad agire subito.