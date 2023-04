Formazioni ufficiali Torino-Roma: doppia bocciatura clamorosa

Torino-Roma, ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A. C’era tanta attesa intorno alle decisioni di José Mourinho.

La Roma è chiamata a lanciare un segnale alla corsa al quarto posto in Serie A. La squadra giallorossa, che ha ritrovato la vittoria in casa contro la Sampdoria, ha la possibilità di compiere il doppio sorpasso alle milanesi in classifica. Negli anticipi di ieri sia l’Inter che il Milan hanno trovato solo un punto, in caso di vittoria la Roma compierebbe il doppio balzo in classifica conquistando il terzo posto. A poche ore dalla sfida è arrivata la tegola Lorenzo Pellegrini per mister Mourinho.

Il capitano della Roma non sarà a disposizione del tecnico portoghese nella sfida ai granata di Ivan Juric. Il numero 7 giallorosso è stato fermato da un attacco febbrile, lo stop del capitano ha costretto José Mourinho a rimescolare le carte sulla trequarti prima del match. In piedi c’era anche il nuovo ballottaggio per il terminale offensivo, da un lato Tammy Abraham dall’altro il grande ex della sfida Andrea Belotti. Mentre in difesa ci sono i rientri di Ibanez e Mancini, che hanno saltato causa squalifica la sfida interna contro la Sampdoria.

Torino-Roma, le formazioni ufficiali: la scelta di José Mourinho in attacco

La chance per i giallorossi è davvero ghiotta, in caso di vittoria la Roma conquisterebbe il terzo posto in solitaria in classifica. Per approfittare del mezzo passo falso delle due milanesi la squadra di José Mourinho dovrà però superare l’ostacolo Torino. La squadra allenata da Ivan Juric cercherà di ostacolare in ogni modo gli attacchi dei giallorossi.

Ecco le scelte dal primo minuto dei due tecnici in vista della sfida dello stadio Olimpico Grande Torino.

Torino: (In attesa di comunicazione)

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala