Torino-Roma, tegola ufficiale: Mourinho perde un big

Torino-Roma, a poche ore dal match della ventinovesima giornata di Serie A arriva una tegola per José Mourinho. Il big finisce Ko: non prenderà parte al match.

Brutte notizie per José Mourinho ad un passo dal fischio d’inizio di Torino-Roma. Il tecnico portoghese perde uno dei suoi fedelissimi per la sfida in casa dei granata, vero e proprio banco di prova per la corsa al piazzamento in Champions League per la squadra giallorossa. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di uno dei suoi big in vista della sfida alla squadra allenata da Ivan Juric.

Meno di tre ore separano la Roma dalla sfida in casa del Torino. José Mourinho perde Lorenzo Pellegrini ad un passo dal fischio d’inizio della ventinovesima giornata di Serie A. Una vera e propria tegola dell’ultim’ora con cui fare i conti per il tecnico portoghese, che dovrà rimescolare le carte sulla trequarti vista l’assenza del numero 7 e capitano giallorosso. Il centrocampista non prenderà parte alla sfida in programma allo stadio Olimpico Grande Torino, ecco quali sono le condizioni di Lorenzo Pellegrini.

Torino-Roma, tegola Pellegrini per Mourinho: il capitano finisce Ko

Le attenzioni dei tifosi giallorosse sono concentrate sulle scelte offensive del tecnico portoghese, che però dovrà fare i conti con la tegola Lorenzo Pellegrini sulla trequarti. Il capitano della Roma è stato fermato dalla febbre a poche ore dalla sfida in casa del Torino. Il numero 7 non sarà a disposizione sulla trequarti giallorossa.

La tegola arriva a poche ore dal fischio d’inizio e costringerà lo Special One a mescolare le carte in vista della sfida contro la squadra di Ivan Juric. Al posto del capitano lo Special One potrebbe scegliere di avanzare Gini Wijnaldum, in gol contro la Sampdoria domenica scorsa. Qualora l’olandese dovesse avanzare il proprio raggio d’azione si schiererebbe Nemanja Matic al fianco di Cristante in mediana. Il ballottaggio resta aperto anche in attacco, dove a contendersi una maglia sono Tammy Abraham ed il grande ex della sfida Andrea Belotti.