Calciomercato Roma, doppio accordo imminente: Simeone sblocca Pinto

Calciomercato Roma, Diego Simeone sembra pronto a sbloccare Tiago Pinto in vista della sessione estiva. Il doppio accordo in Spagna è imminente

Intreccio in corsia in Spagna e Diego Simeone che potrebbe concedere un assist importante a Tiago Pinto in entrata. La Roma di José Mourinho trova continuità di risultati in casa del Torino di Ivan Juric, ma le attenzioni si riversano anche sulla prossima finestra di calciomercato estivo. Il doppio accordo in casa Atletico Madrid sembra ad un passo dalla chiusura, e potrebbe spianare la strada alle manovre in corsia del general manager della Roma.

La Roma trova la seconda vittoria consecutiva nella ventinovesima giornata di Serie A. Il sabato pasquale ha visto i giallorossi giocare in trasferta allo stadio Olimpico Grande Torino. La sfida vinta contro i granata rappresenta un’occasione d’oro capitalizzata per i giallorossi in ottica piazzamento in Champions League. I pareggi negli anticipi delle due milanesi hanno permesso il doppio sorpasso alla Roma, salita al terzo posto in solitaria. Ma non è solo il campo a catalizzare le attenzioni in casa giallorossa, in parallelo Tiago Pinto sta già pianificando la prossima finestra di calciomercato estivo per la Roma del futuro.

Calciomercato Roma, intreccio spagnolo in corsia: Simeone pronto a ‘mollare’ Fresneda

In vista dei mesi estivi il general manager della Roma potrebbe decidere di attuare un vero e proprio restyling sulla corsia di destra della Roma. Rick Karsdorp, reintegrato dopo la rottura con Mou ed ora fermo ai box per infortunio, potrebbe salutare Trigoria. Al contempo Zeki Celik non ha fornito le garanzie necessarie per conquistarsi il posto, retrocedendo nelle gerarchie dello Special One.

Uno dei nomi accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto è il giovane spagnolo Ivan Fresneda. Terzino classe 2004, lo spagnolo è uno dei gioielli del Real Valladolid. Il suo futuro sembra lontano dalla squadra biancoviola nei prossimi mesi e nella finestra di calciomercato estivo potrebbe materializzarsi l’assalto del general manager della Roma. Pinto potrebbe approfittare del via libera di Diego Simeone in casa Atletico Madrid. I Colchoneros sono stati accostati a Fresneda, ma secondo quanto riporta in Spagna il sito Relevo.com l’Atletico sarebbe vicino alla chiusura del terzino destro del Girona, Arnau Martínez. L’accordo tra club e calciatore è stato già trovato, manca quello tra Atletico e Girona.