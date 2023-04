Calciomercato Roma, il trio lo chiama alla Lazio: Pinto accerchiato

Il general manager della Roma rischia di perdere un obiettivo di calciomercato, con i tre che lo stanno convincendo ad unirsi a loro

Il campionato di Serie A si avvia verso la sua conclusione e con esso si avvicina anche il calciomercato estivo, in cui la Roma avrà molto da fare. Tra qualche mese, infatti, ci sarà il gong virtuale che darà inizio alle trattative, con Tiago Pinto che si sta scaldando proprio in vista di questo. Il general manager è chiamato a ripetere la grande campagna acquisti effettuata in questo precampionato, dove sono stati spesi pochi soldi.

Il gm portoghese, con un occhio al bilancio, ha portato nella Capitale molti giocatori di livello come Nemanja Matic, Paulo Dybala e Andrea Belotti a parametro zero. A questi si unisce Georginio Wijnaldum, in prestito dal Paris Saint-Germain, e infine anche Svilar, Celik e Camara. L’esterno turco è stato l’unico per cui è stato necessario pagare il cartellino al Lille, mentre per il centrocampista dell’Olympiakos è stato versato poco più di un milione ai biancorossi.

Proprio il centrocampo è una delle zone più delicate per Mourinho, dove ha voluto uno dei suoi alfieri più fedeli. L’innesto di Nemanja Matic è stato richiesto direttamente dal portoghese, che ha lavorato con lui sia al Chelsea che al Manchester United. Anzi, è stato proprio lui a portarlo con sé in quelle due squadre. Ora al suo fianco ci sono spesso Gini e Cristante, ma in attesa di vedere tornare al top l’olandese, José vorrebbe un altro innesto.

Calciomercato Roma: Romagnoli, Cataldi e Pellegrini chiamano Frattesi

Uno dei profili che piace di più è quello di Davide Frattesi, cercato sin dalla scorsa estate, ma senza mai arrivare a una conclusione. La Roma ha seguito da vicino il giocatore, con Carnevali che è stato un osso duro da convincere. Il ds del Sassuolo, infatti, non ha intenzione di cedere e continua a valutare l’ex giallorosso circa 30 milioni.

Sulle sue tracce di recente c’è la Juventus, ma anche la Lazio. Secondo quanto riporta il Messaggero, i biancocelesti stanno facendo sul serio per prenderlo. Per convincerlo ad accettare la proposta di Tare, Cataldi, Romagnoli e Pellegrini lo hanno chiamato così per cercare di cambiare le sue idee. Un triplo assalto che potrebbe fare fuori Tiago Pinto, che segue il giocatore da tempo.