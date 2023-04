Conte al posto di Mourinho: “Ne sono convinto”

L’allenatore della Roma è in uscita dalla società, con il nome del salentino che è stato accostato al club dopo le recenti voci di addio

La permanenza di Mourinho nella Roma in questi mesi non sembra così sicura. Lo Special One, infatti, potrebbe lasciare la Capitale in estate, con il suo contratto che scade tra un anno e mezzo, mese più o mese meno. Il progetto triennale che i Friedkin hanno intrapreso con il portoghese è solo a metà, ma le voci su un possibile addio del tecnico cominciano già ad accumularsi, insieme ai nomi per sostituirlo.

I primi tentativi di Brasile e Portogallo sono stati respinti subito da Mourinho, che non ha vacillato davanti alle richieste delle due Federazioni calcistiche. Queste, dopo il Mondiale in Qatar, hanno tentato l’assalto all’allenatore giallorosso, che ha preferito concentrarsi solo sulla Roma. Anche l’ipotesi di un doppio incarico è stata rifiutata perché avrebbe tolto troppo tempo alla squadra della Capitale.

Dopo le due Federazioni calcistiche, anche il Chelsea si è fatto avanti per sondare il terreno in vista della prossima stagione. La situazione del club inglese è piuttosto disastrata, con Graham Potter che ha portato i Blues all’11° posto della Premier League. I milioni spesi per l’ex allenatore del Brighton sono stati spropositati, ma nonostante le spese il tecnico non è riuscito a raggiungere gli obiettivi. Per ora Lampard è stato scelto come traghettatore, ma per la prossima stagione il nome più caldo è quello di Mourinho.

Conte al posto di Mourinho: “Ci può stare. Sarebbe un peccato se andasse via”

Infine, negli ultimi giorni, molto forte è il pressing dell’Arabia, che ha proposto a José una cifra folle per due stagioni. Inoltre, lo Special One ha l’opportunità di poter scegliere se allenare la Nazionale, l’Al-Nassr o l’Al-Ahli. Una proposta allettante che ha portato l’ex Manchester United a organizzare un colloquio con i suoi collaboratori.

I primi nomi per prendere il suo posto sono cominciati a circolare, con Antonio Conte che sembra in pole position. Sulla possibilità dell’approdo del salentino alla Roma, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati, show sportivo di Radio24, il giornalista Massimo Caputi: “Ci può stare, anche se sono convinto che il portoghese rimarrà alla Roma. Sarebbe un peccato se andasse via, perché secondo me sta costruendo qualcosa di buono. Non dico lo Scudetto, ma divertirsi sì“.