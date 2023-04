Roma, nuovo infortunio: la diagnosi è da incubo

La Roma esce vittoriosa dal campo del Torino di Ivan Juric. La squadra giallorossa strappa tre punti pesanti e torna al terzo posto, ma c’è un nuovo infortunio con cui fare i conti

La Roma conquista tre punti pesanti in casa del Torino. Grazie alla rete di Paulo Dybala la squadra giallorossa ha agganciato in solitaria il terzo posto in classifica. Ora nel mirino di José Mourinho c’è la sfida al Feyenoord di giovedì pomeriggio. Non sono mancate sorprese nella formazione titolare scelta dal portoghese ieri pomeriggio, il tecnico lusitano però deve fare i conti con un nuovo infortunio in casa giallorossa.

La Roma esce dallo stadio Olimpico Grande Torino con tre punti pesantissimi. La squadra giallorossa, grazie al calcio di rigore messo a segno da Paulo Dybala, aggancia in solitaria il terzo posto in classifica. Scavalcate con un solo colpo le due milanesi, fermate dal pari negli anticipi del week-end pasquale. La squadra di José Mourinho ha messo in atto una prova matura, rischiando poco in difesa ed amministrando il vantaggio minimo maturato a pochi minuti dal fischio d’inizio. Tra le scelte dal primo minuto dello Special One ci sono state diverse sorprese. In difesa è stato preferito Llorente al titolare Roger Ibanez, mentre in attacco la scelta è ricaduta su Ola Solbakken dal primo minuto.

Roma, tegola Solbakken: a rischio il resto della stagione

Il norvegese ha giocato una buona gara, fatta di strappi e sacrificio per aiutare il resto della squadra, ma ha alzato bandiera bianca nella ripresa. L’ex Bodo-Glimt ha abbandonato il campo al 74esimo minuto di gioco, complice l’infortunio alla spalla dopo un contrasto con Buongiorno, difensore granata.

L’attaccante esterno ha riportato la sublussazione della spalla sinistra. La stessa spalla che si infortunò in Norvegia prima di raggiungere l’accordo con la Roma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’ per l’attaccante scandinavo la stagione potrebbe essere finita anzitempo. Una nuova grave tegola con cui fare i conti per José Mourinho, che ha già perso Rick Karsdorp sulla corsia di destra della squadra giallorossa.