Zaniolo-Roma, nuova beffa: è già saltato

Calciomercato Roma, l’esperienza di Zaniolo al Galatasaray procede tra luci ed ombre: l’ultimo risultato del club di Istanbul cambia lo scenario.

Il suo trasferimento sembrava potersi configurare come una chimera difficile da sbrogliare. Alla fine, però, con un autentico colpo di coda la Roma è riuscita a trovare l’accordo definitivo per la cessione di Zaniolo al Galatasaray quando il mercato in entrata in Italia era già concluso.

Protagonista di una lunga telenovela che si è protratta per diverse settimane, Zaniolo ha alla fine sottoscritto un contratto con il Galatasaray fino al 2027. Nello stesso, però, è stata inserita una clausola rescissoria che potrebbe ingolosire e non poco i diversi club italiani sulle sue tracce. Milan e Juve, ad esempio, continuano ad essere interessate all’ex esterno offensivo della Roma, sul quale i giallorossi vantano una percentuale legata alla futura rivendita. Nelle prime apparizioni ufficiali con la nuova maglia, Zaniolo ha mostrato buoni spunti, riuscendo ad andare a segno due volte, impreziosendo il tutto anche con un assist. Ma non è oro tutto ciò che luccica.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Galatasaray: saltano i primi bonus

Il Galatasaray, infatti, non è riuscito a strappare il pass per le semifinali della Coppa di Turchia, venendo battuto dal Başakşehir. In un match assolutamente al cardiopalma, nel quale ha trovato la via del gol anche Mauro Icardi, i giallorossi di Istanbul sono stati eliminati ai quarti di finali della competizione Nazionale. Un grande smacco per il Gala, che avrà delle ripercussioni economiche sul fronte Zaniolo.

Stando a quanto riferito dal portale Sabah, infatti, nel caso in cui il Galatasaray avesse vinto la Coppa di Turchia, avrebbe versato nelle casse della Roma altri 789 mila euro. C’era anche questa tra le clausole presenti nei documenti firmati dai due club, parte delle quali erano già state annunciate dal vicepresidente Erden Timur, nel corso di un’intervista. Con l’eliminazione del Galatasaray, dunque, la Roma dice definitivamente addio ad un bonus importante: i giallorossi non percepiranno quasi 800 mila euro.