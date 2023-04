Calciomercato Roma, addio bloccato: intreccio con Abraham in stand-by

L’attaccante della Roma potrebbe lasciare la Capitale nella prossima finestra di calciomercato estivo, ma un club interessato ha altri piani

La Roma si sta preparando in vista del calciomercato estivo dove Tiago Pinto sarà chiamato agli straordinari. Il general manager giallorosso dovrà ripetere la campagna acquisti della passata finestra di luglio e agosto anche a causa della mano della Uefa che è sopra la squadra. L’organo calcistico europeo, infatti, ha imposto delle regole rigide ai movimenti di mercato dei giallorossi, che hanno siglato il settlement agreement.

Con questo accordo, la Roma si impegnerà a non eccedere sia nelle spese che nel monte ingaggi per mantenere il Fair Play Finanziario. Già a gennaio, il portoghese ha pagato lo scotto di queste regole, con l’unico giocatore in entrata che è stato Diego Llorente. Il centrale spagnolo ex Leeds è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a cifre elevate. La cessione di Zaniolo avrebbe potuto aiutare Pinto, ma l’ex numero 22 ha deciso di lasciare la Capitale solo a calciomercato finito.

Se Mourinho dovesse rimanere in panchina, allora il calciomercato dovrà portare altri giocatori di livello, con alcuni talenti che si liberano a parametro zero a giugno. Lo Special One, infatti, vorrebbe migliorare ancora la rosa per cercare di lottare per obiettivi più alti. Questo compito è nelle mani di Pinto, che se vuole acquistare deve prima vendere.

Calciomercato Roma, vogliono 15 milioni: Abraham in stand-by

Uno dei calciatori con più mercato nella rosa della Roma è di sicuro Tammy Abraham, che in questa stagione non sta giocando molto bene. In quella passata, però, i gol segnati sono stati ben 27, anche grazie a un gioco che lo vedeva più protagonista. Sulle sue tracce ci sono alcuni club, soprattutto di Premier League, come il Chelsea.

Proprio i Blues hanno bisogno di snellire il reparto offensivo, colmo di giocatori che prendono anche ingaggi elevati. Uno di questi è Pierre-Emerick Aubameyang che, come riporta TeamTalk.com, vorrebbe tornare al Barcellona. I londinesi, però,m vorrebbero ricevere almeno 15 milioni per lasciar partire il gabonese, che sarebbe più che contento di tornare in blaugrana. Per farlo dovrebbe abbassarsi lo stipendi e gli spagnoli dovrebbero pagare la cifra, che è ritenuta troppo alta per il trentaquattrenne.

Il Chelsea intanto prende tempo e blocca l’affare, anche in vista del prossimo allenatore, che potrebbe tenere Aubameyang. In caso l’affare andasse in porto si aprirebbe una porta per il ritorno di Tammy Abraham, ma vista la cessione bloccata, il ritorno dell’inglese è in stand-by.