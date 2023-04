Calciomercato Roma, infortunio e incubo retrocessione: Pinto e a capo

Il general manager della Roma dovrà lavorare in vista dell’estate, con un affare che rischia di saltare in queste ultime settimane

Vendere per poi comprare. Sarà questo il lietmotiv del calciomercato estivo della Roma che deve fare i conti con la Uefa in vista della prossima finestra di trattative. L’organo calcistico europeo ha imposto dei paletti pesanti al club della Capitale, che non può muoversi come vorrebbe. Tiago Pinto, infatti, vorrebbe donare a Mourinho la squadra che chiede per rincorrere gli obiettivi prefissati al momento dell’ingaggio.

Lo Special One ha abbracciato il progetto dei Friedkin, che hanno intenzione di vincere e alzare l’asticella della squadra entro il 2024. Quello in corso è il secondo ano dello Special One sulla panchina dei giallorossi, anche se il suo futuro non sembra più così sicuro. Il contratto, infatti, ancora non è arrivato e sulle sue tracce ci sono diversi club che hanno intenzione di strapparlo alla società della Capitale prima dell’estate.

In caso lo Special One dovesse rimanesse, scenario che tutti i tifosi si augurano, Tiago Pinto è chiamato a rinforzare la Roma nel calciomercato. I giocatori in entrata dovranno garantire quel salto di qualità che chiede lo Special One e per farlo servono soldi. Questi, però, non sono molti e quindi una grande mano arriverà dalle cessioni degli esuberi e di quei titolari che hanno attirato l’attenzione in queste annate.

Calciomercato Roma, infortunio Kluivert: Valencia a rischio

Un ulteriore aiuto può arrivare dai giocatori in prestito come Justin Kluivert, che sta giocando molto bene con il Valencia. Il club spagnolo è molto soddisfatto delle prestazioni dell’olandese, che in giallorosso non è riuscito ad attirare l’attenzione come sperava. Il suo passaggio, infatti, è paragonabile a quello di una meteora che ha fatto vedere ben poco.

Nell’ultima giornata contro l’Almeria, poi, l’ex Ajax ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco in anticipo. Justin ha creato due delle migliori occasioni pericolose della gara fin a che è stato in campo. Queste, però, non sono bastate per evitare la sconfitta, con il club che ora è diciottesimo in classifica. In caso di retrocessione, l’esterno dovrà trovare una nuova sistemazione ed ecco qui che entra in gioco l’interesse dell’Ajax. Come riporta As.com, il suo ex club è tornato sulle sue tracce, visto che sta giocando molto bene con il club spagnolo. Con gli olandesi, però, andrebbe intavolata una nuova trattativa e Pinto dovrebbe ricominciare da capo