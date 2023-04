Calciomercato Roma, prezzo fissato per Spinazzola: sostituto gratis

Calciomercato Roma, addio a 15 milioni e sostituto ex Barcellona già pronto. C’è la fila in Europa, ecco cosa sta succedendo.

Gli scenari di mercato sono certamente destinati ad aumentare e infittirsi nel corso delle prossime settimane, alla luce delle diverse novità che potrebbero tangere anche il mondo Roma. Le valutazioni da condurre saranno numerose e, entrate a parte, toccheranno anche le potenziali uscite da concretizzare a partire dal mese di giugno.

Scenari e possibilità dipenderanno sicuramente anche dai piazzamenti finali in campionato e dalla posizione di Mourinho, ad oggi risultante come meno oscillante rispetto al passato ma comunque meritevole di approfondimenti che permettano di capire con maggiore certezza quale sorte spetti allo Special One e, consequenzialmente, al club giallorosso.

Quest’ultimo dovrà condurre attente analisi su plurimi fronti e, tra le varie, non deve sfuggire quella relativa al futuro di Leonardo Spinazzola, il cui contratto è in scadenza nel 2024 e il cui rendimento, fragilità fisiche a parte, ha sovente permesso di comprendere come le qualità del 37 possano rappresentare un surplus per Mourinho e la squadra tutta.

Calciomercato Roma, Grimaldo per non rimpiangere Spinazzola: ecco come stanno le cose

Ciò che si segnala, ad oggi, è il fatto che non ci siano stati ancora contatti per approfondire una situazione contrattuale che, in un modo o nell’altro, merita chiarificazioni in vista di una scadenza non più lontanissima. Ad aiutare a fare il punto della situazione è stato in queste ore Calciomercato.it, osservando come il valore di circa 15 milioni di euro di Spinazzola potrebbe rappresentare un fattore da considerare in vista delle possibili cessioni mirate a fare cassa.

Spagna e Premier League non lo perdono di vista, così come una Serie A che lo conosce ormai molto bene, anche alla luce delle prestazioni sciorinate in Azzurro fino al triste e noto infortunio nell’estate 2021. La Roma, dal proprio canto, sta cercando da tempo di tutelarsi, ricercando funzionali elementi che possano ovviare ad una sua eventuale cessione. Da tempo, la Roma è sulle tracce di Alejandro Grimaldo, la cui clausola rescissoria è di 60 milioni di euro.

Il contratto con il Benfica scadrà quest’estate e la sua posizione ha certamente generato attenzioni nel nostro Paese e non solo. In particolar modo, sulle sue tracce si segnalano, oltre alla Juventus, Porto, Arsenal, Liverpool ed Everton.