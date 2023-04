Calciomercato Roma, colpo gratis dal Real: Pinto è ancora in corsa

Calciomercato Roma, si riaccende la pista per il colpo a costo zero dal Real Madrid. Tiago Pinto è ancora in corsa: c’è il triplo ostacolo per il general manager

La stagione della Roma vedrà la squadra giallorossa tornare in campo tra due giorni, per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il doppio confronto con gli olandesi del Feyenoord rappresenta un banco di prova importante per la squadra giallorossa. José Mourinho è a caccia di continuità dopo due vittorie consecutive in campionato. Su un binario parallelo si accendono i riflettori sulle prossime mosse di Tiago Pinto.

La prossima finestra di calciomercato estivo vedrà Tiago Pinto muoversi ancora con i limiti finanziari imposti dalla UEFA. Anche per questo tanti colpi a parametro zero vengono accostati alla lista dei desideri del dirigente ex Benfica, che può tornare a guardare con fiducia in casa Real Madrid. In attesa del primo atto dei quarti di finale di Europa League, il general manager giallorosso volge le proprie attenzioni fuori dai confini della Serie A per cercare di alzare l’asticella della rosa giallorossa nella sessione estiva di calciomercato. E c’è un nome in scadenza con i Blancos che torna prepotentemente di moda in orbita giallorossa.

Calciomercato Roma, torna di moda Nacho dal Real Madrid: decisivo Ancelotti

Dalla Spagna rilanciano la Roma come una delle pretendenti a Nacho, in scadenza con il Real Madrid. Difensore spagnolo classe ’90, più volte accostato ad un possibile passaggio in maglia giallorossa. Secondo quanto filtra dal paese iberico Tiago Pinto sarebbe ancora in corsa per assicurarsi le prestazioni del difensore a costo zero.

Secondo quanto evidenziato dal sito ‘Elnacional.cat’, il difensore 33enne ha perso la titolarità in casa Real Madrid. Ancelotti non avrebbe gradito la sua prova nella sconfitta contro il Villarreal ed è intenzionato a preferirgli Camavinga arretrato in difesa. Scenario che potrebbe aprire all’addio a parametro zero del difensore. Oltre alla Roma il media iberico sottolinea come sulle sue tracce ci sia il Newcastle ed il derby andaluso tra Siviglia e Betis con cui fare i conti per Tiago Pinto.