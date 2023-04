Calciomercato Roma, lettera ufficiale al club: è fuori rosa

Calciomercato Roma, il giocatore finisce fuori rosa e Tiago Pinto monitora la situazione. C’è anche la lettere ufficiale recapitata al club coinvolto: ecco tutti i dettagli

La stagione della Roma è attesa dal banco di prova Feyenoord, giovedì il primo atto dei quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa è reduce da due vittorie consecutive in campionato, ora sarà decisivo partire col piede giusto in vista della trasferta olandese. In parallelo si accendono i riflettori sulle future manovre di Tiago Pinto, il general manager giallorosso segue da vicino l’evolversi di una situazione in Premier League.

La stagione giallorossa entra nella volata finale e le prossime gare saranno decisive nel tracciare un bilancio finale del secondo anno a guida José Mourinho. La recente vittoria sul campo del Torino ha permesso alla Roma di compiere il doppio sorpasso ai danni delle milanesi ed agganciare in solitaria il terzo posto in classifica. Giovedì pomeriggio la sfida al Feyenoord per l’andata dei quarti di finale di Europa League, mentre per Tiago Pinto si avvicina la sessione estiva di calciomercato. Il dirigente portoghese segue con fiducia quanto sta succedendo in casa Bournemouth, con un intreccio da 15 milioni di euro che coinvolge anche un altro club italiano.

Calciomercato Roma, Zemura fuori rosa al Bournemouth: speranze di riscatto per Vina

Negli ultimi anni il general manager della Roma ha mostrato di avere un feeling particolare con la Premier League. Tiago Pinto ha chiuso diversi affare con i club inglesi, sia in entrata che in uscita. Uno degli ultimi a salutare Trigoria è stato Matias Vina, ceduto in prestito al Bournemouth con diritto di riscatto.

E le vicende in casa inglese potrebbero sorridere a Tiago Pinto, che può sperare di incassare la cifra di 15 milioni di euro per il terzino sinistro. Secondo quanto riferito da Bournemouthecho.co.uk le Cherries avrebbero messo fuori rosa il terzino sinistro Jordan Zemura. La decisione è stata presa dopo che il club ha ricevuto una lettera d’intenti da parte dell’Udinese per ingaggiare a zero il terzino. La squadra friulana sembra vicinissima al colpo in corsia a parametro zero, mentre Pinto può sperare nel riscatto di un elemento che non trovava più spazio nella rosa giallorossa.