Cassano attacca Mourinho dopo il Tapiro: “I cagasotto scappano”

L’ex fantasista è tornato a parlare dell’allenatore della Roma in seguito al botta e riposta dei giorni scorsi con José che lo ha punzecchiato

Non sembra destinata a fermarsi molto presto al questione tra Antonio Cassano e José Mourinho. L’ex fantasista di molte squadre di Serie A, tra cui la Roma, è tornato a parlare dello Special One a cui ha mandato un messaggio preciso e diretto dopo quelli dei giorni scorsi. Quello che era un tempo al Perla di Bari Vecchia ha sempre tirato frecciatine all’allenatore portoghese tramite la BoboTv, canale Twitch sportivo che tiene insieme a Christian Vieri e Lele Adani.

Durante alcune puntate del programma, l’ex giallorosso non ha perso occasione di attaccare lo Special One per il suo gioco. Secondo Cassano, infatti, la Roma non gioca affatto bene e il suo stile non è per niente bello da guardare. La colpa è tutta di Mourinho, che ovunque è andato ha sempre utilizzato questa filosofia di calcio. Le idee che Antonio esterna sono chiare e nei giorni scorsi sono arrivate alle orecchie di José. Il portoghese, che non si tira mai indietro, ha deciso bene di rispondere alle critiche.

L’allenatore della Roma non ci è andato leggero con l’ex attaccante affermando che in carriera non ha mai vinto nulla. Il palmarès dello Special One parla chiaro, così come quello di Cassano “Che ha vinto la Supercoppa con la Roma senza neanche giocarla”. Infine, José ha concluso consigliando ad Antonio di tare attento perché i Marko Livaja ci sono sempre. Chiaro riferimento al presunto litigio tra il croato e il barese.

Cassano attacca Mourinho: “A scappare sono i cagasotto e i conigli”

Proprio sul battibecco con l’ex Inter, Cassano è voluto tornare rispondendo a Mourinho dicendo che non è successo nulla di quello che ha raccontato. A questo, si aggiunge un nuovo capitolo della questione, con l’ex fantasista che ha voluto mandare un nuovo messaggio allo Special One.

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato il diciannovesimo Tapiro d’oro all’ex giocatore, che è tornato sulla questione con lo Special One. “Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità. Ha vinto perché in carriera ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso“. Cassano ha poi continuato: “I suoi trofei può metterseli nel c**o. Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United. Che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto“. Quando il giornalista, poi, gli confessa di aver provato a dare lo stesso premio a José lui lo ha evitato Cassano ha risposto: “A scappare via sono i cagasotto e i conigli“.