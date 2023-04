Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: Pinto bussa ai Friedkin

Pinto segue da vicino la situazione che potrebbe cambiare le strategie della Roma per quanto riguarda il calciomercato estivo

La Roma si sta cominciando a preparare in vista del calciomercato estivo. Se Mourinho dovesse rimanere nella Capitale, i giallorossi dovranno rinforzarsi molto, visto che lo Special One spera di migliorare ancora la qualità della rosa. L’obiettivo è quello di lottare per palcoscenici più alti, come recita il progetto dei Friedkin, che vede il portoghese protagonista per cercare di tornare in Champions League.

Tornare a competere nella coppa dalle grandi orecchie è uno degli obiettivi di Dan, che vorrebbe portare la società su un altro livello. Per farlo, nel 2021 aveva deciso di affidarsi a José, che ha risposto presente. Ora, però, il tecnico chiede rassicurazioni, sia in termini di contratto che di ambizioni. Per puntare in alto, infatti, vorrebbe una rosa sempre più competitiva. Per questo motivo, Tiago Pinto si sta già muovendo per individuare i migliori giocatori che il panorama può offrire.

Il general manager giallorosso è chiamato a ripetere la campagna acquisti dello scorso anno, dove sono arrivati molti grandi nomi a parametro zero. Senza dover pagare il cartellino sono approdati nella Capitale Paulo Dybala, Nemanja Matic e Andrea Belotti. Tre grandi giocatori, per cui non è stato necessario un esborso di denaro.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: lascia dopo sei anni

Un mercato all’insegna della sostenibilità è ciò che serve alla Roma, visti i paletti imposti dalla Uefa. I giallorossi, infatti, hanno dovuto effettuare una campagna molto povera già a gennaio, dove è arrivato solo Diego Llorente in prestito dal Leeds.

Uno dei giocatori che piace molto è Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Frankfurt. Il giapponese piace per diversi motivi, sia perché è in scadenza, sia perché con lui la Roma potrebbe allargare i propri orizzonti commerciali in Giappone. Con un annuncio ufficiale, il club tedesco ha annunciato la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto e di lasciare a parametro zero la squadra. Una situazione che spalanca le porte a Tiago Pinto, che ha bussato alla porta di Dan che vede di buon occhio l’ingaggio del giapponese.