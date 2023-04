Calciomercato Roma, incontro galeotto a Torino: fumata bianca e firma

Calciomercato Roma, incontro galeotto a Torino: la fumata bianca è vicina. Firma in arrivo e altro rinnovo per Tiago Pinto

Dopo Smalling un altro rinnovo sembra essere vicino. Dopo l’inglese, anche un altro elemento in scadenza potrebbe decidere di mettere nero su bianco. Ma a differenza di quanto successo con l’ex Manchester United lui, di dubbi, non ne ha mai avuti.

La scorsa settimana, e precisamente venerdì, prima della gara contro il Torino, proprio nel capoluogo piemontese è andato in scena l’incontro che ha dato quella che, secondo quanto riportato da forzaroma.info, potrebbe essere l’accelerata decisiva. Si parla infatti di una fumata bianca vicina infatti per il rinnovo di El Shaarawy.

Calciomercato Roma, firma anche El Shaarawy

Il Faraone vuole rimanere alla Roma e non lo ha mai nascosto. L’esterno offensivo però sa benissimo che non può firmare alle cifre che prende adesso e ha accettato quindi quello che sarà probabilmente un taglio sull’ingaggio. Ma di dubbi ormai non ce ne dovrebbero essere più. Sarà alla Roma anche il prossimo anno.

E inizia in questo modo a prendere forma la squadra di Mourinho per la prossima stagione. Che inizia a vedere anche i frutti di quello che è stato un pressing importante nei prossimi mesi. Dopo Matic e Smalling un altro tassello che prende il posto giusto. Un altro tassello che conferma la voglia dei Friedkin e di Pinto di mantenere un livello competitivo della squadra. Aspettando sempre Dybala, che firmando un rinnovo a 6 milioni di euro all’anno eliminerà la clausola rescissoria. Ma la Joya aspetterà ancora un poco, perché vuole capire come chiuderà la stagione la squadra giallorossa e poi capire anche il futuro di Mou.