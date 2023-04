Calciomercato Roma, la firma ufficiale che sblocca Pinto

Il general manager della Roma guarda con attenzione al club che potrebbe versare una bella somma ai giallorossi nel prossimo calciomercato

Tiago Pinto può cominciare a sfregarsi le mani penando a come può evolvere il calciomercato estivo della Roma. Per i giallorossi non sarà facile accontentare le richieste dello Special One, che vorrebbe migliorare la rosa in vista del suo terzo e, per ora, ultimo anno nella Capitale. a complicare il lavoro di Pinto c’è la Uefa, che ha raggiunto il settlement agreement con la società nei mesi scorsi.

L’organo calcistico europeo sta tenendo sott’occhio la squadra dei Friedkin, che non può sforare determinare soglie per quanto riguarda le uscite e il monte ingaggi. Per questo, Pinto dovrà ripetere la campagna della scorsa estate, effettuata all’insegna della sostenibilità. A fronte degli otto milioni e duecentomila euro sono arrivati ben sette giocatori, di cui quattro a parametro zero. Oltre a questi, ci sono Wijnaldum e Camara, presi in prestito rispettivamente dal Paris Saint-Germain e dall’Olympiacos – che ha voluto un milione e duecentomila euro -. Infine, c’è Zeki Celik, l’unico per cui è stato pagato il cartellino.

Fondamentali, quindi saranno non solo gli affari a parametro zero, ma anche le cessioni dei vari esuberi che Mourinho non ha intenzione di utilizzare. Oltre a questi, poi, Tiago Pinto può contare su quei giocatori che sono stati ceduti in prestito e che potrebbero portare un tesoretto utile per muoversi con più agilità.

Calciomercato Roma, Zemura lascia il Bournemotuh: via libera Pinto

Per questo, il general manager sta seguendo con grande attenzione proprio questi giocatori, che stanno giocando lontano dalla Capitale. Uno di questi è Matias Vina, preso dal gm per sostituire Spinazzola che era alle prese con l’infortunio al Tendine d’Achille, rimediato all’Europeo.

L’uruguaiano è in forza al Bournemotuh, con cui non sta avendo molta fortuna. Per lui e per la Roma, però, la situazione ha preso una piega inimmaginata. L’esterno sinistro Jordan Zemura, che gioca nello stesso ruolo dell’ex giallorosso, è stato prima messo fuori rosa dalla squadra e ora è stato annunciato il suo ingaggio da parte dell’Udinese, a cui si unirà a partire dalla prossima stagione. Questo scenario potrebbe spalancare le porte alla permanenza di Vina, che per essere riscattato deve essere pagato ben 15 milioni. Una cifra che farebbe molto comodo a Pinto, sperando tutto vada bene.