Calciomercato Roma, via libera alla cessione: Pinto al bivio

La Roma ha messo nel mirino uno dei pezzi pregiati della Serie A che, al termine della stagione, lascerà il suo attuale club.

La Roma ha cominciato a lavorare in vista della prossima stagione. I rinnovi di Nemanja Matic e Chris Smalling rappresentano soltanto il primo passo visto che il club, in estate, intende allestire una rosa seguendo alla lettera gli input forniti da José Mourinho.

Via libera, quindi, alle cessioni dei giocatori ritenuti non imprescindibili dal tecnico e agli acquisti di elementi ritenuti funzionali al suo progetto tattico. Al passo d’addio, in particolare, ci sono Zeki Celik e Mady Camara. Il terzino, sbarcato nella città Eterna nello scorso luglio per una spesa complessiva di 7 milioni, non è riuscito ad ambientarsi al meglio nella nuova realtà. Per lui 22 apparizioni in totale con la maglia giallorossa e nessun contributo concreto in fase realizzativa.

A lasciare la compagnia sarà pure il centrocampista, schierato spesso titolare negli scorsi mesi da José Mourinho. Con il rientro di Georginio Wijnaldum, però, lo spazio a sua disposizione si è ridotto al punto da farlo scivolare ai margini della formazione titolare. Pinto conta di sostituirli in maniera adeguata mentre non è ancora chiaro cosa accadrà a Rui Patricio. Il contratto che lo lega ai capitolini scade nel 2024 ma fin qui le parti non hanno mai discusso la possibilità di addivenire ad un altro accordo.

Roma, Vicario lascerà l’Empoli

Le riflessioni del club sono in corso e non è da escludere un divorzio in estate. Ecco perché la Roma, per cautelarsi, ha messo nel mirino il suo sostituto ideale: Guglielmo Vicario diventato, a suon di prestazioni, uno dei migliori portieri nel panorama calcistico europeo.

L’estremo difensore dell’Empoli a gennaio era stato seguito dal Bayern Monaco che, alla fine, ha optato per Yann Sommer. I giallorossi sono in corsa ma per ingaggiarlo dovranno battere la concorrenza del Napoli (Alex Meret è attratto dalla Premier League) e della Juventus, che valuterà la posizione di Wojciech Szczesny. I toscani, dal canto loro, hanno esposto il prezzo in vetrina e fatto sapere che per portarlo via serviranno almeno 20 milioni. Una cifra, questa, destinata a lievitare alla luce della folta concorrenza. Una cosa è certa. Vicario, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Nazione’, “praticamente certo dell’addio”. Ora resta da vedere chi riuscirà a piazzare l’affondo vincente.