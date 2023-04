Mourinho insieme a Cristiano Ronaldo: patto biennale

Alla vigilia di una gara fondamentale in casa Roma, dalla Spagna rimbalza una bomba di mercato sul futuro di José Mourinho. Pronto il patto biennale per la reunion con Cristiano Ronaldo in estate.

Uno scenario clamoroso di calciomercato rimbalza dalla Spagna in queste ore. Spunta la pista che vedrebbe José Mourinho e Cristiano Ronaldo ancora insieme a partite dalla prossima stagione. Ad innescare la bomba che porterebbe alla reunion tra CR7 e lo Special One sarebbe il futuro di un ex tecnico della Roma. Ecco i dettagli dello scenario che stravolgerebbe completamente i piani del club giallorosso in panchina nei prossimi mesi.

In Spagna non sembrano avere dubbi: l’Al Nassr, la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo dopo la rescissione con il Manchester United, ha messo nel mirino José Mourinho per la panchina. A fare spazio al tecnico della Roma sarebbe l’ex giallorosso Rudi Garcia, che avrebbe deciso di fare un passo indietro a causa dell’arrivo dell’attaccante portoghese.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘As’ il tecnico della Roma sarebbe la prima opzione della squadra araba in caso di addio a Rudi Garcia. Il francese ex Roma sarebbe pronto a lasciare a causa della presenza di Ronaldo, che potrebbe ritrovare lo special One a guidarlo. Per il tecnico portoghese sarebbe pronta un’offerta biennale da 100 milioni di euro.

Secondo quanto rilanciato dal sito spagnolo la squadra araba avrebbe pronto un contratto biennale da 100 milioni di euro per il tecnico di Setubal. La squadra saudita continua a sognare in grande e avrebbe messo nel mirino il tecnico della Roma come successore di Rudi Garcia in vista dei prossimi mesi. L'offerta biennale renderebbe lo Special One l'allenatore più pagato al mondo. I tifosi giallorossi sperano che il futuro del portoghese sia ancora a Roma, con il contratto che è in scadenza nel 2024, e lo stesso tecnico ha dato dimostrazione in più di un'occasione di non voler abbandonare i giallorossi prima della naturale scadenza dell'accordo.