Mourinho al Paris Saint-Germain, lo scandalo spalanca le porte

L’allenatore della Roma è finito nel mirino del club in seguito allo scandalo di questi giorni che rischia di creare delle reazioni a catena

Il futuro di José Mourinho alla Roma è sempre più in bilico. Più giorni passano più la sua permanenza nella Capitale non sembra così scontata, con diversi club interessati a strapparlo ai Friedkin. Nonostante il portoghese sia solo al secondo anno in giallorosso, il mancato rinnovo e rassicurazioni hanno reso instillato il dubbio sulla permanenza. A farla tremare ancora di più, poi, sono stati i club interessati.

Uno di questi è il Chelsea, che si è liberato di Graham Potter dopo il campionato disastroso dell’ex tecnico del Birghton. L’inglese, infatti, non è riuscito a donare ai Blues un’identità di gioco e, anzi, ha peggiorato la situazione del club di Londra. Allo Stamford Bridge non si vedeva da anni un’annata così brutta ed è tutto merito del tecnico, che ha portato il club all’11° posto in Premier League, lontano da ogni obiettivo. Al suo posto è stato preso Frank Lampard come traghettatore, ma Bohely sta pensando anche alla prossima stagione.

Nel mirino c’è Mourinho, che però è finito nei piani anche dell’Arabia Saudita. L’emiro ha offerto al portoghese un contratto faraonico: ben 120 milioni per due anni e la possibilità di allenare la Nazionale, l’Al-Nassr (con Rudi Garcia che rischia il posto) o, infine, l’Al-Ahli. Se dovesse accettare potrebbe stracciare anche il contratto dopo un anno e mettersi in tasca 60 milioni.

Mourinho al PSG, lo scandalo Galtier spalanca le porte

Un altro club che si è inserito nella corsa al portoghese è il Paris Saint-Germain, che sta pensando di cambiare la guida della propria squadra. Questa idea, poi, è diventata più forte dopo martedì sera, quando un terremoto ha travolto l’attuale tecnico Christopher Galtier.

Come riporta le10sport.com, Il tecnico del PSG è stato accusato di commenti razzisti dall’ex direttore del Nizza Julien Fournier. A rendere più chiara la notizia ci ha pensato RMC Sport, che ha rivelato il contenuto di un’email da Forìurnier all’allora presidente del club rossonero in cui parla di commenti razzisti da parte di Galtier. Se le accuse dovessero essere vere, il PSG potrebbe interrogarsi sul futuro del tecnico e decidere se esonerarlo subito o a fine stagione. In questo scenario, sale la candidatura di Mourinho, sperando invece che prolunghi il contratto con la Roma.