Calciomercato Roma, settebello Pinto: Mourinho accontentato così

Calciomercato Roma, settebello Pinto: il gm portoghese vuole accontentare Mourinho. Ed ecco come lo potrebbe fare nei prossimi mesi

Messo in archivio il rinnovo di Smalling, che subito dopo la trasferta in terra olandese contro il Feyenoord dovrebbe mettere nero su bianco con la Roma, Tiago Pinto sta iniziando a programmare, come sappiamo, quelli che potrebbero essere i colpi per la prossima stagione. E guarda, con molto interesse, a quelli che sono i possibili colpi a parametro zero.

Sono tanti i nomi sul taccuino del dirigente giallorosso: sette per la precisione, almeno secondo quanto riportato da forzaroma.info che svela quelli che sono i piani del portoghese. Piani che potrebbero portare dentro Trigoria nomi importanti, di gente pronta per far fare il salto di categoria alla truppa che si spera possa essere guidata da José Mourinho anche la prossima stagione. Sappiamo bene come lo Special One voglia sempre alzare l’asticella e se Pinto riuscisse a piazzare non tutti, ma almeno un poco di colpi di quelli che ha in mente, allora con il connazionale in panchina non dovrebbero esserci problemi.

Calciomercato Roma, tutti i nomi di Pinto

Iniziamo con i difensori: Grimaldo, Söyüncü e Ndicka sono quelli che stuzzicano l’interesse del gm giallorossi. Tutti sono in scadenza, anche se, sul primo, c’è il forte interesse del Galatasaray così come vi abbiamo riportato ieri che avrebbe messo la freccia in questa possibile operazione.

In mezzo al campo invece i nomi sono quelli che portano a Ceballos del Real Madrid, Kamada dell’Eintracht Francoforte e Aouar del Lione. Anche in questo caso tutti sono accomunati dal fatto di potersi liberare a parametro zero alla fine dell’anno. Infine c’è anche il colpo in attacco, quello che potrebbe far sognare i tifosi della Roma e che serve alla Roma per sopperire, nel caso, alla possibile cessione di Abraham che potrebbe essere uno dei sacrificati in nome del Fair Play Finanziario: questo sogno porta il nome del brasiliano Firmino, in scadenza con il Liverpool e che con i Reds non continuerà. In questo caso servirebbe tutto il carisma di Mou per convincerlo. Così come successo con Dybala.