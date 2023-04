Calciomercato Roma, un gol per la firma: anche il Milan ko

I nerazzurri erano sulle tracce di un obiettivo di calciomercato della Roma, ma le ultime prestazioni lo hanno portato verso il rinnovo

Ormai mancano poche partite alla fine del campionato e di conseguenza anche pochi mesi al triplice fischio della stagione. In vista del 30 giugno, che chiude l’annata sportiva, la Roma si sta preparando per affrontare al meglio il calciomercato estivo, in cui Pinto dovrà fare un lavoro magistrale. Il general manager giallorosso, infatti, è chiamato a rinforzare le lacune individuate durante l’anno da José Mourinho.

Ciò che blocca il gm, però, sono i paletti imposti dalla Uefa che sta seguendo da tempo i movimenti della Roma. La società, infatti è stata costretta a firmare il settlement agreement per non incorrere in ulteriori penalizzazioni e ora deve rispettare i paletti dell’organo calcistico europeo. Questo significa impossibilità ad aumentare il monte ingaggi e a spendere di più di quanto entra nelle casse giallorosse.

Per questo motivo, ci sono due vie principali a cui Pinto può appellarsi. La prima riguarda i giocatori a parametro zero, che sono parecchi. Come effettuato lo scorso anno, sono ben quattro i giocatori approdati a Fiumicino senza bisogno di dover pagare il cartellino. Anche questa estate gli affari sono tanti e bisogna solo scovarli. L’altra via passa per le cessioni, con i diversi esuberi presenti in rosa che possono lasciare la squadra per fare cassa.

Calciomercato Roma, dietrofront e rinnovo: può firmare fino al 2027

Uno dei giocatori che piace di più a Pinto per blindare l’attacco è Marco Asensio, trequartista del Real Madrid che in questi mesi non aveva avuto molta fortuna. L’attaccante, infatti, era ai margini della rosa, ma grazie a Carlo Ancelotti ha ritrovato la forma che lo ha avvicinato al rinnovo del contratto.

Come riporta fichajes.net, infatti, la rete al Chelsea segnata ieri sera in Champions League ha aperto le porte al rinnovo del contratto fino al 2027. Altri quattro anni con i Blancos, quindi, che permetterebbero allo spagnolo di rimanere in Liga. Niente da fare, quindi, per la Roma che sta vedendo allontanarsi un obiettivo di mercato. Sulle sue tracce, poi, c’era anche il Milan che rischia di perdere Brahim Diaz in estate.