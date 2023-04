Incidente auto prima della Roma: la testimonianza choc

Serie A, drammatico incidente automobilistico nella notte. Protagonista uno dei prossimi avversari della Roma: ecco la testimonianza che sconvolge.

Nella notte c’è stato un drammatico incidente automobilistico che ha visto coinvolto un calciatore della Serie A. Il giocatore è uscito illeso dallo schianto notturno, e questa è la cosa più importante, ma la dinamica ed i danni causati lasciano sconcertati. Ecco la testimonianza raccolta dopo il sinistro automobilistico avvenuto nelle scorse ore.

Nottata di paura per Destiny Udogie in casa Udinese. Il laterale della squadra friulana, che il prossimo anno giocherà nel Tottenham, si è reso protagonista di un drammatico incidente automobilistico nelle scorse ore. Il terzino ventenne, titolare nella squadra friulana e nell’Italia Under 21, ha perso il controllo della sua macchina questa notte nel centro di Udine. Le sue condizioni non preoccupano, il calciatore è uscito illeso dal sinistro stradale che ha lasciato danni ingenti per un bar della città friulana. Ecco la ricostruzione dei fatti e la testimonianza diretta di quanto accaduto.

Udinese, schianto nella notte per Udogie: la testimonianza è sconvolgente

Nella notte di ieri Destiny Udogie ha perso il controllo della sua auto e provocato un incidente spaventoso in centro a Udine. A ricostruire la dinamica dei fatti è stato il quotidiano “Messagero Veneto”, che ha anche intervistato la proprietaria dell’esercizio commerciale danneggiato dallo schianto.

Migliaia di euro di danni e tanto spavento per il calciatore dell’Udinese, prossima avversaria della Roma di Mourinho allo stadio Olimpico. In piena notte la vettura del calciatore è uscita di strada, causando ingenti danni ad un bar nel centro del capoluogo friulano. La titolare dell’esercizio ha così commentato quanto avvenuto: “Un’auto è arrivata addosso al bar. Sembra che sia scoppiata una bomba. Sono andati distrutte 12 sedie, tre tavolini, due ombrelloni, cinque porta piante grandi e una decina di piante.” Il calciatore è uscito illeso dal sinistro automobilistico, la dinamica dell’incidente poteva far temere il peggio per il giovane atleta.